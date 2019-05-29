力挺勞退自選 美國商會這樣建議

2019-05-29 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美國商會今（29）日發表《2019台灣白皮書》指出，勞退新制開放自選，一直是大家期盼並與國際接軌的發展方向，目前金管會委託基富通開辦的「全民退休投資專案」是個重要里程碑，但對投資標的、投資方式限制仍多，恐將降低勞工參與意願。

台灣到底要不要開放勞退自選？正反兩方各有堅持。美國商會期待，勞退制度改革的設計，能夠參考其他國家的退休金制度規劃，例如美國的401（K）退休福利計劃，以及香港、澳洲的退休金制度，如此將可讓更多資產管理業者參與，為勞工提供多樣化的投資選項。

美國商會指出，軍公教年金改革後，一般民眾對於勞工退休金改革有更多討論。對於勞退新制，除在目前政府保證制度下，增加自選機制一直是大家期盼並與國際接軌的發展方向，不僅可以提供更多選擇，也有助於降低未來政府潛在的財政負擔。

「全民退休投資專案」即將上路，美國商會建議，勞工退休金改革，不應該因此止步，更要同步研擬修法。

此外，「全民退休投資專案」對於投資標的（基金池）、投資方式（以組合基金方式投資）等限制過多，未來可能造成產品同質性過高，降低勞工參與意願，美國商會建議主管機關，對於投資細節以原則性的方式低度管理，有效增加產品多樣性。

美國商會也說，國內相關產業對於建構退休產品的經驗有限，若有更多國際企業投入，將可促進市場成熟，各種不同型態的資產管理公司在開放市場相互競爭，對於投資人而言比較有利，因此法規制定的重點，應該放在選取適合的投資產品，而非可以參與的業者數目。