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獨／注意！實支實付險擬限買「2家2張」

2019-05-29 10:26經濟日報 記者孫中英╱即時報導

金管會保險局長施瓊華。記者陳怡慈／攝影
金管會保險局長施瓊華。記者陳怡慈／攝影
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消費者注意了，未來「實支實付險」，可能最多只能限買「2家2張」，但旅平險、團體險、學生保險不受限制。

金管會保險局今 (29)日表示，產、壽險公會正在修改招攬核保作業自律規範，將制定出「每一被保險人投保整體保險業累計實支實付醫療保險總上限投保金額控管措施及配套措施 (暫定2家2張)」，並會在數周內會報送保險局備查。至於實施日期，保險局官員說，還沒定案。但保險業者表示，修改核保規則「無須」修改保險法條或法令，只要保險局一核可，應該最快今年下半年就有可能實施。

金管會保險局去 (2018)年修改「保險法」時，原擬接受保險學者意見，修改保險法法條，解決實支實付險「副本」理賠多年爭議。但市場反彈聲浪太大，金管會隨後放棄修法，內部再行研議後，決定改由產、壽險業「內規」下手；即由產、壽險業直接修改保險業招攬及核保作業控管自律規範，來控管民眾投保實支實付險的「總上限」，若有業者「違規」銷售，金管會即可透過金檢處罰。

產、壽險公會在5月20日舉行的聯席會議中，做出如下決議；針對民眾投保實支實付險，每一被保險人投保整體業界 (包括產、壽險公司)實支實付醫療險 (含日額或實支實付給付擇一)的家數及張數上限為「2家2張」，但實支實付傷害醫療險與住院醫療險，可分別計算張數。

若民眾若在實施日期前，已購買超過2家2張實支險，「續保時」可不適用新規定，但民眾的實支實付險保單件數「未低於2張前」，不能再投保新保單。此外，旅平險因為投保天數短，團體險為雇主幫員工投保，學生保險為政策性保險，都不受2家2張的總上限限制。

台灣自2007年起，開放實支實付險可接受「副本」醫療收據理賠。由於實支實付險是所有醫療險中「唯一開放」副本理賠險種，再加上低保費、高保障「高CP值」特色，普及率相當高。尤其醫療費用日益昂貴，保戶自己或在業務員慫恿下，會考慮投保「雙實支或3實支」甚至有人買到「7實支」，想藉多投保獲「更多理賠」。例如，事先投保2張實支實付險手術保險金都是20萬，達文西手術開刀一次花20萬，保戶向2公司申請理賠，就可能獲賠40萬。

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