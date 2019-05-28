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資金拉「緊」報！ 隔拆利率飆高至0.196%、近一年新高

2019-05-28 20:28經濟日報 記者陳美君╱即時報導

受到熱錢匯出，以及繳稅因素影響，國內資金鬆緊指標—金融業隔夜拆款利率今（28）日飆高至0.196%，較昨日上漲0.012個百分點，創下近一年新高。隔拆利率跳高，顯示國內金融市場資金拉起「緊」報，部分金融業者瘋狂找錢，才能順利弭平資金缺口。

金融業者透露，今天資金確實不如過去寬鬆，利率反映市場資金狀況而大舉跳升，市場上也不乏「四處找錢」的業者，關鍵在於外資持續匯出，再加上繳稅季節邁入尾聲，原本提供資金的大型銀行突然縮手，導致小型金融業者滿地找錢。

「因為缺頭寸，所以就反映在價格上，利率自然會上漲」，一家銀行業者說。

銀行主管透露，今日台北股匯市雙雙爆出大量，其中熱錢偏向匯出，另外還有股市的交割款需求，繳稅季節又邁入尾聲，只能說市場緊縮因素齊聚，才會導致隔拆利率大舉跳漲，估計本周，市場資金都還是會偏緊，小型金融業者的資金危機恐怕沒那麼快落幕。

金融業隔夜拆款利率是指金融同業的資金借貸利率，也就是參加銀行同業拆款中心的會員，包括銀行、票券公司、信託投資公司、郵匯局等，可向其他會員拆入或拆出資金的利率，為貨幣市場短期利率指標之一。

隔拆利率的漲跌象徵國內金融市場的資金鬆緊，也可視為金融機構的資金成本；當市場資金寬鬆、需求不振時，大家都不缺錢，隔拆利率就會下跌，反之，資金緊俏、需求升溫時，人人都在「搶錢」，隔拆利率就會上漲。

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