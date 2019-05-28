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保單應考量整體利潤 顧立雄：壽險業保單不可賠錢賣

2019-05-28 20:04經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
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民眾與壽險業關注金管會何時會公布傳統壽險保單門檻，管制儲蓄險的緩衝期有多久？如今有銀行紛紛宣布將下架純儲蓄險跟調降新台幣保單宣告利率。顧立雄參加記者會後被詢問時他表示，這涉及IFRS17號公報「保險服務合約邊際利潤」（CSM）不能為負數的問題，賣保單過程時宣告利率也要隨時被檢視，無論是儲蓄險或是利變型保單這些都要考量整體利潤有沒有偏離原來設計。亦即他要求從現在開始保險公司新推出的保單都不能是虧損保單。

至於緩衝期要多久？他說目前還沒有訂一個期限，但是商品結構儘速進行調整！是否也會管制到外幣保單？他則說，外幣保單較沒有匯兌風險，但是儲蓄型外幣保單也有利率與回報率的問題。現在要求一開始新商品時CSM就不能為負，整個銷售過程中利變的宣告利率也不能為負數，從現有的區隔資產去檢視，不能過低，不能亂宣告。

至於何時開始會禁高儲蓄型商品？他說，現在是有要保障型要占六成的要求，跟業者構通的是保障型商品的定義，既然叫保障型與非保障型，保障型要做比較「包容性的定義」，否則會落入非保障型的範圍。既然要切割，政策上要明白說何者要納入非保障的40%，因此無論是儲蓄型或包裝成保障型的儲蓄型，顧立雄說不會「硬梆梆去切割」，政策上會推動、符合保險本質的列為保障型商品。

至於CSM方面，從現在開始就會要求保險公司新推出的保單CSM不可以為負數，舊有的部份，到底屬於一開始測試模型時就有誤，開始報有賺後來沒賺，還是後來環境變動才造成的，我們技術性要再研議。模型一開始就有問題，要怎麼處理，將請保險局再跟業者溝通。

保單保險壽險業
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