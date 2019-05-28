美元投資型保單首季腰斬 傳統型3月回溫

2019-05-28 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



美元投資型保單今年以來連三月退燒，不過傳統型開始出現回溫，月增六成！金融監督管理委員會今（28）日公布，壽險業3月底外幣保險商品銷售不如去年同期，投資型今年來已連續三個月衰退。其中外幣投資型保險新契約保費收入3月120.34億元，較2月128億元少，累計第1季476.11億元，亦較去年同期亦衰退39%，衰退幅度較大。

保險局官員表示，今年第1季外幣投資型保單衰退原因，主要還是因為去年基期特別高，當時「連結目標到期型外幣保單」大賣，奠高基期緣故。壽險業辦理外幣投資型保單業務前三名分別為法國巴黎人壽、保誠人壽與富邦人壽。

保險局今天公布最新3月底統計數字，累計前3月整體壽險業外幣投資型保險新契約保費收入476.11億元；若加計傳統型外幣保單1058.63億元，整體外幣保險新契約保費收入折合約1534.74億，年衰退約19%。

外幣保單幣別部分，主要為美元、澳幣及人民幣。其中美元投資型保險新契約保費收入約2.81億美元，連三個月衰退。累計前3月來看美元投資型亦腰斬，衰退53%；3月美元傳統型保險約12.66億元，較2月7.93億美元，月增近六成。美元外幣投資型保單前三名為法國巴黎人壽、南山人壽與富邦人壽，傳統型最多為國壽、南山與新壽。

澳幣保險新契約保費收入1~3月約3.15億澳元，其中投資型保險約1.08億澳元，年增29%。銷售投資型前三名為法國巴黎、國壽與安聯；傳統型則為新壽、國壽與富邦。

人民幣投資型保單比重最高，前3月新契約保費收入約17.61億人民幣，占比約94.7%。金管會表示，保險業銷售該等保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。