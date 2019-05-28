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人民幣匯率走勢 人行行長易綱也表態了

2019-05-28 18:39聯合報 記者李仲維╱即時報導

中國人民銀行行長（大陸央行）易綱日前表示，對保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定充滿信心，中美十年期國債利差仍處於較為舒服的區間，美國聯準會加息可能性降低，這些都有利於人民幣匯率穩定。

近來，在中美貿易戰持續發酵下，人民幣貶值預期有所升溫，人行近兩周來頻頻喊話，向市場傳遞穩匯率的信號。

上周人民幣中間價除了在周一大幅貶值129點之外，中間價在周二、三、四連續三天均貶值2點，周五則升值1點，官方維穩的操作十分明顯。

人民幣兌美元中間價今天貶值49點至6.8973；由於美元指數寬幅震盪，在岸人民幣官方收盤價報6.9130，貶值167點。

中國金融新聞網報導，在18日舉行的中債指數專家指導委員會第十五次會議上，易綱提及，目前存貸款基準利率處於適度水準，在維護老百姓利益和保持銀行競爭力之間取得了平衡，適合大陸國情。在進一步推動利率市場化改革的過程中，人行存款基準利率仍將繼續發揮重要作用。

人行上一次調整存貸款基準利率是在2015年10月。

易綱指出，大陸貸款利率實際上已經鬆綁，但仍可進一步探索改革思路，如研究不再公布貸款基準利率等，同時要繼續深入研究貸款利率走勢，以及存量貸款合同切換的問題，堅持在有利於老百姓、有利於解決中小企業融資難融資貴問題的前提下推進改革。

對於備受關注的人民幣匯率，易綱表態稱，對保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定充滿信心，中美十年期國債利差仍處於較為舒服的區間，美國聯準會加息可能性降低，都有利於人民幣匯率穩定。

談及債券市場機制建設，易綱表示，應切實推動債券發行落實投資人保護條款，提高債券存續期內資訊披露的品質，提升債券違約處置的效率、透明度和可預測性，進一步增強大陸債券市場的吸引力。

易綱在會議中還提出債券市場對外開放的四個方向，他指出，應從市場建設層面出發推進債券市場對外開放，不斷縮小與成熟市場的差距，具體來說，一是以法治思維和法治方式進行市場建設，打造良好的法制環境。

二是在市場實踐中鼓勵思想碰撞和充分討論，提出新的概念，制定完善新的規則和協定，並爭取被國際市場接受，這是金融市場實力的體現。在債券市場開放的大背景下，金融基礎設施要發揮專業智慧，提出專業方案，相容一級託管和多級託管模式，更好地服務對接國際投資人。

三是建設良好的市場文化，與國際接軌，爭取被廣泛接受和喜愛。四是進一步提高資源配置效率，更好發揮市場在資源配置中的作用。

對於人民幣匯率，人行副行長潘功勝19日喊話稱，中國大陸完全有基礎、有信心、有能力，保持外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。人行副行長劉國強24日再次強調，目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，沒有、也不允許出事。

除了人行之外，銀保監會主席郭樹清25日在2019清華五道口全球金融論壇的書面講稿中也喊話，強調大陸經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。

人行行長易綱。圖／新華社資料照片
人行行長易綱。圖／新華社資料照片
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