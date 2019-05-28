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燒錢太快！ 街口支付今年來首度申請現金增資4億元

2019-05-28 18:09經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國內電子支付、電子票券業務競爭激烈，而且不斷祭出行銷活動吸引民眾加入，成本大增，導致今年增資需求大增。據金管會最新統計，今年以來包括街口支付、橘子支、愛金卡總計申請增資高達8億元，較去年同期只有橘子支一家申請1億元來看，幅度驚人。

電子票證四強紛紛開始切入電子支付領域，包括一卡通去年率先提供電子票證、電子支付雙服務，悠遊卡則是於今年2月取得電子支付執照，遠鑫電子票證，也就是HappyCash有錢卡，於去年11月取得電子支付執照、實體通路支付服務業務，愛金卡（icash）今年的目標之一也是進入電子支付市場，原本就競爭激烈的電子支付可是進入肉博戰。

但是因為各方吸引會員方式，必須頻頻祭出優惠折扣等行銷戰，成本費用大增，燒錢的速度也是與日劇增。據金管會統計，今年以來包括街口2月獲核准辦理現金增資1億元、4月以來再獲准現金增資3億元，金管會二次已核准其總計增資4億元；此外橘子支去年為首家申請現增的電子支付業者，申請1億元，錢已經燒完，今年再來申請要辦理現金增資2億元。加上愛金卡也申請2億元，今年來電子電票業申請增資金額已達到8億元，較前一年只申請1億元，大幅增加了七倍之多。增資後街口資本額達9.1億元，而橘子支達8億元。

銀行局副局長莊琇媛表示，電支電票業今年來現增主要是因為行銷成本太高、加上累計虧損導致。目前所有電支業者都還沒賺錢，而電支業者規定虧損不得超過資本額一半，因此業者紛紛增資，包括街口、橘子都是這樣的狀況，而電票業者虧損也不能低於資本額的三分之一，因此愛金卡也申請2億元現增，官員表示，都是因為同樣的理由。

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