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公司治理資優生 元大金、元大期貨上市櫃前5%肯定

2019-05-28 18:06經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

第五屆公司治理評鑑頒獎典禮28日在台灣證券交易所盛大舉行，元大金控與旗下子公司元大期貨在1,554家上市櫃公司中名列前5%，雙雙獲得證交所與證券櫃檯買賣中心肯定，尤其元大期貨更是連續五屆上榜；元大金控董事長王榮周及元大期貨董事長林添富聯袂代表出席領獎，充分突顯元大集團對公司治理方面的重視。

證交所與櫃買中心為加速推動國內上市櫃企業公司治理，協助企業健全發展及保障投資人權益，配合金融監督管理委員會「2013強化我國公司治理藍圖」工作項目，共同推動「公司治理評鑑系統」。今年評鑑構面權重以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」四大指標類別進行評比，元大金控與元大期貨分別於受評的868家上市公司及686家上櫃企業中脫穎而出。

元大金控與旗下子公司長期以來對於強化公司治理一直不遺餘力，除將公司治理融入企業經營文化外，更將「確立公司治理最佳典範、追求長期股東最大價值及善盡企業社會責任」轉化為元大金控企業經營的信念與目標。在具體實踐方面，元大金控依新版公司治理藍圖，自2019年起設置公司治理主管；同時響應主管機關要求2020年起，全體上市櫃公司董監選舉將強制採提名制，元大金控率先於今年1月董事會通過設置「提名委員會」，由3位董事組成，其中獨立董事有2席，占總數2/3，展現高度公司治理精神。

元大金控公司治理表現及營運績效，近年來備受國內外專業評比機構認同，已連續9年編製及對外揭露企業社會責任（CSR）報告書，亦連續5年獲第三方國際機構依最新指標規範認證肯定。在公司治理方面，2018年榮獲國際知名的<財資雜誌>（TheAsset）頒發亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任及投資人關係白金獎；元大亦是全台第一家通過中華公司治理協會CG6011(2017) 公司治理評量優等之認證的金控公司。

元大金控長期致力於符合金融界最高的公司治理標準，落實良好的風險控管及務實穩健的業務發展，專注於資產品質水準提升，並追求公司治理精神的具體實踐。未來壯大企業資產規模的同時，也將持續善盡企業社會責任，在環境、社會、公司治理等三面向，朝向企業永續發展而努力。

元大金控董事長王榮周(中)、元大金控策略長張財育(左)與元大期貨董事長林添富於會...
元大金控董事長王榮周(中)、元大金控策略長張財育(左)與元大期貨董事長林添富於會後合影。圖／元大金控提供
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