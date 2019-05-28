央行拍賣特殊號碼鈔票 總得標額280萬元、六連號最夯

2019-05-28 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行今（28）日公布第14期特殊號碼鈔券拍賣結果，本次最高得標倍數組合是字軌KU-CS的9張100元券系列，號碼為鈔券蒐藏家最愛的「六連號」（111111、222222、333333、444444、555555、666666、777777、888888、999999），得標金額高達面額的17.78倍。

根據央行統計，本次拍賣總得標金額為280萬3,872元，為鈔票總面額的2.35倍。

央行發行局長施遵驊指出，自民國100年開始，央行在印製新台幣鈔票時，會把特殊號碼抽出來，再定期舉行公開拍賣，截至上一期，央行已經13度拍賣新台幣特殊號碼鈔券，扣除新台幣鈔票面額，累計為國庫進帳5,739萬2,623元，而這些拍賣所得，都已全數繳庫。

央行公開拍賣特殊號碼鈔券時，最受歡迎的通常是六連號「888888」，因為被視為「發發發」的諧音，是國人的最愛，另外，也有蒐藏家獨鍾「666666」等吉祥號。

至於這些特殊號碼鈔券都是誰在買？施遵驊坦言，除了國內的集幣業者、鈔券蒐集愛好者外，不排除有些是對岸的鈔券愛好者，跨海委託國內集幣業者代標，其中也有不少是基於投資目的，認為未來有機會增值。