邱純枝領導東元 蟬聯五屆公司治理評鑑前5%

2019-05-28 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣證券交易所於今天舉行第五屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，東元電機連續五年蟬連公司治理評鑑前5%殊榮，由董事長邱純枝出席領獎。

由於公司治理評鑑年年調整題目，難度倍增，連續五屆晉級前5%之企業僅13家，東元電機更是電機機械類上市公司中唯一蟬聯五屆的企業。董事長邱純枝表示，將持續秉持永續經營的理念，期許在嚴峻的國際經濟環境中創造佳績，為投資大眾帶來最佳利益。

東元電機董事長邱純枝自2015年接任以來，大力推動公司治理，貫徹「秉持誠信經營、落實公司治理、善盡社會責任、追求永續經營」之經營理念。為了建立良好的治理制度，並且健全及強化管理機能，於2015年成立公司治理中心，統籌規劃公司治理發展目標；2018年11月更增設「公司治理及永續委員會」，並於2019年指定公司治理主管，致力於企業社會責任及永續經營之落實。