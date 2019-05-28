兆豐銀 加碼贊助棒球射箭

2019-05-28 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



兆豐銀行支持體育運動持續加碼，透過兆豐銀文教基金會持續贊助宜蘭地區11所小學棒球隊及花蓮玉里國中射箭隊，再新增贊助宜蘭東澳國小射箭隊，並進一步舉辦全國射箭菁英賽，擴大支持射箭運動的深度與廣度，兩項運動贊助金額高達550萬元。

兆豐銀文教基金會昨（27）日特別舉辦捐贈儀式，身兼基金會董事長與副董事長的兆豐銀董事長張兆順及總經理蔡永義，及兆豐金總經理胡光華，在儀式上各自射出精準一箭，表達對射箭運動的支持。

兆豐銀行文教基金會也將於7月17日至19日首次舉辦「兆豐夏令營-小小神射手」，全程免費參與，7月起還將陸續舉辦「兆豐盃圓夢少棒錦標賽」及「兆豐盃射箭菁英錦標賽」等賽事活動。

兆豐銀文教基金會指出，為讓射箭選手升學後能持續培訓不中斷，將再贊助花蓮玉里高中改建射箭場，同時向下紮根新贊助東澳國小射箭隊，該國小射箭隊近年在國內外射箭比賽中屢創佳績，但因偏鄉資源有限，為籌措出國比賽經費，射箭隊小朋友及部落居民製作在地傳統飛魚辣椒義賣。

張兆順在得知後，認為兆豐銀全員在追求經營績效兼顧法遵的同時，應不忘社會公益，積極推動服務理念，希望銀行同仁除了上班工作，也能在假日多多擔任志工回饋社會，因此出動志工前往東澳國小協助製作飛魚辣椒。

兆豐銀及基金會今年已投入上千萬元支持國內體育運動發展，除了棒球、射箭外，還支持大內國中舉重隊、安定國中網球隊及華國三太子網球賽，也贊助足球協會以及高爾夫球協會舉辦賽事。