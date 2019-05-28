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柯文哲學韓冰這招 一句話讓頭號柯黑王世堅融化了

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新台幣開盤 貶值2分

2019-05-28 09:16經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（28）日早盤以31.470元兌1美元，貶值2分開出。

中央銀行信心喊話奏效，新台幣上周五止貶之後，昨日續揚，終場以31.450元兌1美元，升值7分作收。

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