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凱基慈善基金會送愛不遺餘力 給偏鄉學童全面關懷

2019-05-27 22:19經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

凱基證券贊助的凱基慈善基金會公益送愛不遺餘力，今年已提供41個家庭急難救助，其中逾半數為及時關懷個案，除助學金讓偏鄉學童不至於中輟學業外，也解決家庭遭遇變故急需救助的燃眉之急。

凱基慈善基金會表示，經濟相對弱勢家庭，面對突發狀況造成的經濟負擔往往措手不及，因此執行弱勢學童助學金計畫時，對於這種案例會主動伸出援手，提供「愛，就要及時」馬上關懷急難救助，協助弱勢家庭解決燃眉之急。

例如學童與單親爸爸和高齡祖母相依為命，或是父親車禍驟逝，祖孫倆借貸辦完後事，生活陷入困境；甚至有單親媽媽逃離家暴，帶一對兄弟投靠罹癌外婆，媽媽也確診罹癌需化療，一家生計斷炊，靠借貸接濟的案例。

凱基慈善基金會提供給這些家庭的急難救助，如及時雨給予溫暖，幫助渡過最艱難的時刻。

凱基慈善基金會「愛，從小學起」助學金計畫今年邁入第8年，累計已投入3,000多萬元，協助超過千名弱勢學生就學，目前正進行108學年度新徵件，徵件地區除先前的新北市、屏東縣外，今年新增雲林縣。

凱基慈善基金會表示，希望以救急加上助學金等更全面的關懷方式，幫助弱勢學童不受家庭經濟影響，安心受教，厚植自身力量，將來有機會翻轉自己的人生！

凱基證弱勢家庭罹癌
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