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壽險股下跌效應！中壽現增 訂價20.6元不如預期

2019-05-27 21:35經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

壽險股股價直直落，已經衝擊現金增資的募資表現！中壽昨（27）日晚上輸入公開資訊觀測站，公告將發行4.5億股的現金股增資，每股訂價為20.6元，若以訂價計算，總募資金額將僅92.7億元，跟3月21日董事會決議通過打算募資112.5億元、預估每股發行價格暫訂25元有不小的差距，不僅現增行情失靈，也影響認股意願。

事實上中壽公布要現增之前，股價在3月中旬一度最高還有29.65元，但21日董事會通過辦理現金增資後，股價就直直落，今日重訊前收盤價僅剩24.05元，通常現增再打個八折至八五折左右，以提高股東參與意願，以公告訂價來看是市價打85折左右。一般來說公司辦理現金增資，股本會增加，將會稀釋公司的每股獲利能力，投資人較不樂見，一旦買氣退潮，連帶就會衝擊股價表現。

同時中壽股東開發金也傳出2020年完成中壽併購的時程可能出現變化。因為壽險股接軌國際會計準則17號公報恐面臨很大的增資壓力，開發金總經理、中壽董事長王銘陽日前在開發金4月法說會時表示，目前市場變化大，尤其資本市場波動劇烈，基於考量資本市場變化，2020年完成100% 併購中壽「可能有變化」，但中壽今年辦理現金增資，母公司開發金將全力支持，將按持股比例，以總額60億元認購中壽現增。

中壽今天公告現金增資案將發行4.5億股，每股面額10元，發行總金額92.7億元，每股發行價20.6元，其用途為因應業務成長、強化資本結構並提升資本適足率，以利公司長期經營與發展。現金增資認股基準日為6月9日，最後過戶日為6月4日，停止過戶期間為6月5日至6月9日。同時公司之前有公布原股東及員工認股繳款期間為6月12～6月19日；特定人認股繳款期為6月20～24日 ，並訂6月3日為除權日。

中壽開發金
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