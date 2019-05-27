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日本40歲凍齡保齡球選手 少女外表俘虜全國爆紅

公股事業推暑期夏令營秒殺 今年多了射箭

2019-05-27 21:13聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

暑假快到了，財政部旗下公股事業各有資助成立籃球、羽球、棒球桌球隊，暑期都會舉辦育樂活動，部分完全免費還送禮物，還有現役國手或明星球員親自指導，年年只要開放報名就「秒殺」，今年還新增了射箭。兆豐銀行文教基金會 力挺棒球並支持射箭運動基層培訓，今年首次舉辦射箭夏令營。

兆豐銀行文教基金會支持體育運動，今年是第三年贊助宜蘭地區11所小學棒球隊及花蓮玉里國中射箭隊，並贊助花蓮玉里高中改建射箭場，讓射箭選手升學之後能持續接受培訓不中斷。今年新增贊助宜蘭東澳國小射箭隊，向下紮根，並進一步舉辦全國射箭菁英賽，擴大支持射箭運動的深度與廣度。

兆豐銀行董事長張兆順兼任兆豐銀行文教基金會後，便親自延攬棒球國手、現為中華棒球協會副理事長趙士強出任兆豐銀行文教基金會董事，在趙的引介之下，贊助棒球、射箭、舉重、網球及高爾夫賽事。其中，今年光是贊助基層棒球及射箭運動就高達550萬元。

如何選擇贊助運動？張兆順表示，主要是鎖定在我國奧運比較容易得牌的項目，從基礎開始培養、贊助，並以不重覆贊助為原則，讓公股的資源可以更普及。例如東部的資源較少，兆豐就贊助宜蘭東澳國小射箭隊、花蓮縣玉里國、高中射箭隊等具有潛力的運動項目。

在兆豐銀行的拋磚引玉之下，兆豐銀行花蓮分行客戶弘元石材董事長廖明山也熱情響應，捐贈20萬元給兆豐銀行文教基金會，共同支持玉里高中建置射箭場，為偏鄉射箭運動發展盡一份心力。

為迎接暑假到來，讓更多青少年朋友接觸到射箭運動，兆豐銀行文教基金會將於7月17-19日舉辦「兆豐夏令營-小小神射手」，針對即將升五年級~七年級的學生，規劃兼具豐富與趣味的射箭體驗活動，全程免費參與，6月15日上午9:30將開放網路報名。

兆豐銀行文教基金會董事長張兆順嘉勉花蓮玉里國中及宜蘭東澳國小射箭隊選手，期許他們...
兆豐銀行文教基金會董事長張兆順嘉勉花蓮玉里國中及宜蘭東澳國小射箭隊選手，期許他們為台灣體壇爭光。圖／兆豐銀行提供
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兆豐銀行文教基金會董事長張兆順、副董事長蔡永義及兆豐金控總經理胡光華射出一箭,代...
兆豐銀行文教基金會董事長張兆順、副董事長蔡永義及兆豐金控總經理胡光華射出一箭,代表對射箭運動的支持。圖／兆豐銀行提供
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