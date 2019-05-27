公股事業推暑期夏令營秒殺 今年多了射箭

2019-05-27 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



暑假快到了，財政部旗下公股事業各有資助成立籃球、羽球、棒球桌球隊，暑期都會舉辦育樂活動，部分完全免費還送禮物，還有現役國手或明星球員親自指導，年年只要開放報名就「秒殺」，今年還新增了射箭。兆豐銀行文教基金會 力挺棒球並支持射箭運動基層培訓，今年首次舉辦射箭夏令營。

兆豐銀行文教基金會支持體育運動，今年是第三年贊助宜蘭地區11所小學棒球隊及花蓮玉里國中射箭隊，並贊助花蓮玉里高中改建射箭場，讓射箭選手升學之後能持續接受培訓不中斷。今年新增贊助宜蘭東澳國小射箭隊，向下紮根，並進一步舉辦全國射箭菁英賽，擴大支持射箭運動的深度與廣度。

兆豐銀行董事長張兆順兼任兆豐銀行文教基金會後，便親自延攬棒球國手、現為中華棒球協會副理事長趙士強出任兆豐銀行文教基金會董事，在趙的引介之下，贊助棒球、射箭、舉重、網球及高爾夫賽事。其中，今年光是贊助基層棒球及射箭運動就高達550萬元。

如何選擇贊助運動？張兆順表示，主要是鎖定在我國奧運比較容易得牌的項目，從基礎開始培養、贊助，並以不重覆贊助為原則，讓公股的資源可以更普及。例如東部的資源較少，兆豐就贊助宜蘭東澳國小射箭隊、花蓮縣玉里國、高中射箭隊等具有潛力的運動項目。

在兆豐銀行的拋磚引玉之下，兆豐銀行花蓮分行客戶弘元石材董事長廖明山也熱情響應，捐贈20萬元給兆豐銀行文教基金會，共同支持玉里高中建置射箭場，為偏鄉射箭運動發展盡一份心力。