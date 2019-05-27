富邦壽董采苓：台幣保單利率降到沒人買 跟停售一樣

2019-05-27 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦金今（27）日舉行法人說明會，市場關心儲蓄險銷售動態及對財務衝擊，總經理韓蔚廷認為多賣保障型商品對壽險是好的，不認為會造成財務衝擊，但副總董采苓證實，未來儲蓄型保單雖不致下架，但是會逐步調降新台幣利變保單的宣告利率，今年可能會見到2字頭，但她也誠實說，若調降到一定程度，沒有人要買，「就跟停售差不多」。

金管會祭出政策，將建立研議訂定傳統型人壽保險門檻，衝擊各壽險公司高儲蓄型保單。富邦人壽副總董采苓表示，為接軌保險合約會計（IFRS17），未來將多販售保險合約服務邊際（CSM）為正的商品，因此會逐步減少儲蓄險保單的比重，增加保障型、資產負債期間可匹配保單、減少二次投資風險及投資型保單。但因此對今年保費收入看法轉為保守，今年全年新契約保費預計與去年持平，即約1,904億元附近，不能調整過快，以免出現「保費懸崖」。

至於保費減少是否影響財務？富邦金總經理韓蔚廷會後受訪表示，保障型商品多是對壽險是好的，會依照金管會政策調整，相信整個產業會慢慢越來越健全。意謂他不認為會衝擊財務面。

董采苓今天澄清，並非所有的儲蓄型保單的CSM都是負數，只是高利率的保單會，因此不會全面下架儲蓄險，但是內部也有討論，可能未來會逐步調整一些新台幣保單的宣告利率，目前宣告2.7％恐仍是過高，若避險成本持續居高不下，年底新台幣利變保單宣告利率不排除會降到2％以下。亦謂未來新台幣保單賣相恐越來越差。董采苓說若調降到一定程度，沒有人要買，「就跟停售差不多」！

但美元保單，董采苓認為目前看起來CSM與報酬率還好，美國尚未有降息動作，且美元不用避險，因此不會調降利率，宣告利率3.7%還能支應。