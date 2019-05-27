金融業首家 玉山外幣ATM全面提供人民幣、日圓及美金

2019-05-27 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



玉山銀行繼領先推出全國每台外幣ATM同時提供「日圓」及「美金」現鈔，即日起，擴大新增「人民幣」現鈔，每台外幣ATM可同時提供人民幣、日圓及美金三種外幣現鈔提領服務，部分機台更提供「港幣」，為台灣金融業外幣ATM幣別建置最完整的銀行。

玉山外幣ATM據點分布全台，行內與行外共設置147台，民眾除了可以至玉山銀行任一分行外幣ATM提領外幣，也可至家樂福桂林店、文心店、經國店、成功店、愛河店、台灣大學、臺北市政府及南山大樓的玉山外幣ATM提領，並享有超值優惠。6月30日前，持玉山金融卡至玉山外幣ATM提領外幣，享人民幣2分與港幣2分優惠且免手續費，更可享日圓0.1分及美金5分現金牌告匯率優惠。若從玉山外幣帳戶直接提領外幣，還可享有外幣提領手續費5折優惠，現省新台幣50元。從匯率及手續費省下的費用將有機會為民眾開心地多帶一份紀念品回國！

依據交通部觀光局統計，國人出國總人數逐年快速成長，其中前往中國的人數於2018年達到417萬人次，較2016年成長13%，若是加總2018年分別前往中國、香港及澳門等使用人民幣地區的人次，更高達647萬，顯見兌領人民幣現鈔有很大的需求。迎接6月端午連假，無論國人至中國地區商務旅行或是來場文化歷史之旅，玉山外幣ATM可提供民眾提領人民幣現鈔最便利的選擇。

玉山銀行表示提領外幣可以有更聰明的秘訣，民眾可先透過玉山e指開戶開立外幣帳戶，再運用玉山行動銀行APP的外幣到價通知功能設定心目中理想的匯率後，等待好時機買進外幣，最後在出國前輕鬆來到玉山外幣ATM，從外幣帳戶提領出優惠的外幣，除了至ATM提領外幣現鈔外，所有的流程皆能在線上完成，既便利又省時！