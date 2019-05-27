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富邦金今法說會 第1季加碼台股251億元

2019-05-27 15:08經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

富邦金今日下午舉行第1 季法人說明會，今年金控首季每股獲利1.22元，仍居業界第一，其中六成來自北富銀，年成長近22%，但因壽險衰退因此使得整體金控仍是不如去年同期。人壽資產規模年成長9.3%，避險後投資收益率為3.39%，去年每股隱含價值EV為46.8元，低於前一年度的51.2元，衰退8.7%，每股精算價值為69.7元，亦較前一年75.8元減少8%。

富邦金首季稅後純益125億元，每股盈餘1.22元，穩居業界第一，其中北富銀獲利年成長21.9%，成為主要獲利引擎，加計富邦銀香港跟富邦華一銀行，則銀行占獲利比重將近六成達59.2%。富邦人壽雖然初年保費及保費收入雙雙成長，初年度保費年成長34.3%，富邦產簽單保費市占率24.2%，也穩居龍頭。

富邦人壽資產規模3月底達3兆7889億元，年成長9.3%，避險後投資收益率3.39%，低於去年同期的3.68%., 其中投資國內股票方面，從去年底的餘額3,200億元到第1季已達到3,451億元，第1季布局加碼了251億元，占總資產比重已提升至9.1%，高於年底的8.8%，距離目標10%還有空間。

不動產方面，首季也增加將近200億元，比重從5.7%提高至6%。而占比最高的還是海外債券，雖然比重從56.8%略降至55.3%，但金額不減反增，從2兆567億元提高至2兆938億元，增加371億元。

公司表示，第1季增加國內固定收益類型資產，後續將視市場投放國內股票、國外債券等資產，經常性投資收益為投資收益主要來源，2019年第1季成長幅度較總投資資產成長率高，債券類資本利得表現良好，外匯相關支出較去年第4季下降，避險成本已改善出現曙光，較去年第4季大幅改善。負債成本持續改善。

富邦人壽受台幣躉繳保單停售效應，新契約價值VNB與初年度等價保費FYPE都略低於去年。未來分期繳與保障型仍是發展重點。

北富銀淨收益成長，受惠手續費淨收益及金融商品淨收益增加，帶動整體淨收益較去年同期成長13.4%，達118億元，授信方面房貸與其他消金放款分別年成長5.2%與10%。北富銀淨利差年提升0.04%達1.1%。台幣與外幣活動都較去年提升，外幣放款加計外幣債券投資的資金運用比69.7% 較去年同期提升12.8%。

北富銀手續費淨收益較去年同期成長5.7%，受惠保險手續費收益成長21.9%所致。固定收益類商品銷售亦成長，帶動財管手續費淨收益較去年同期成長7.2%。海外分行淨收較去年同期成長76%，海外分行獲利貢獻全行稅前獲利達到16.7%，2019年北富銀逾放比0.18%、備抵呆帳覆蓋率為766.99%。

金控及人壽2018年底精算價值方面，截至2018年底有效契約價值的隱含價值為4785億元，較2017年5243億元減少458億元及8.7%；2018年精算評估價值為7137億元，較2017年7762億元減少625億元、幅度8%，換算金控每股隱含價值為46.8元，低於前一年度的51.2元，每股精算價值為69.7元，亦較前一年75.8元減少。

富邦人壽北富銀
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