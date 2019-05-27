親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

不是諂媚是「款待」？川普訪日的「大相撲破例」爭議

廣西女子花百萬買到奇葩車位 窄到門開不了要爬天窗

一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36經濟日報 記者林子桓╱即時報導

財政部為推廣台灣Pay，今年不僅可以綁定信用卡，還可以繳稅，藉此提高簽帳卡數與金額。不過，立委黃國昌爆料，第一銀行竟將台灣Pay綁定信用卡繳稅，納入行員考核目標，沒達標就扣，甚至為了達標，銀行內部群組脅迫員工，讓人質疑，財政部的鼓勵性質變成威脅。

財政部4月邀集八大公股銀行召開「公股事業金融科技研發成果整合平台」信用卡工作小組會議，再度修改綁定信用卡數、繳稅筆數目標。不過，財政部是鼓勵性質，並不會納入考核，也就是說，公股銀行沒達標，考績表也不會被扣分。

不過，黃國昌今（27）日於財政委員會上爆料說，第一銀行新任總經理蔡麗雪竟下達命令，「請大家利用剩餘半個月時間繼續衝刺」、「全行整體達成率45.9%，請大家繼續朝目標努力。」

黃國昌表示，第一銀行也將綁定數，納入內部考核，沒達標就會扣分；甚至還在Line群組公布掛蛋的名單，並指出，「完全沒綁定的不在以上名單，請盡速自己綁定，再沒綁定，明天公布名單」。

對話內容更點名財政部，說是財政部賦予一銀台灣Pay綁定信用卡繳稅款目標筆數極高，需要大家的幫忙。黃國昌質疑說，「到底誰在說謊？」

對於黃國昌的爆料，財政部長蘇建榮答詢時表示，只有鼓勵，沒有考核，各銀行有自行鼓勵的做法，財政部會去了解一銀的做法，一周後答覆。

第一銀行針對黃國昌質疑回覆，為鼓勵客戶體驗行動支付的便利性，與各銀行配合提供多項台灣pay行銷優惠方案，並站在服務客戶立場，通知客戶把握各項優惠方案，對分行規範，並無未達目標將扣分的規定。

立委黃國昌爆料，第一銀行竟將台灣Pay綁定信用卡繳稅，納入行員考核目標，沒達標就...
立委黃國昌爆料，第一銀行竟將台灣Pay綁定信用卡繳稅，納入行員考核目標，沒達標就扣，甚至為了達標，銀行內部群組脅迫員工，讓人質疑，財政部的鼓勵性質變成威脅。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
分享

第一銀行財政部黃國昌
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

專家：人民幣匯價本周有機會續揚

2019-05-27 12:25

國銀香港分行 金飯碗的難以承受之重

2019-05-27 14:42

洗錢防制、追稅令夾擊 國銀香港分行財管爆收攤潮

2019-05-27 14:42

富邦金Q1稅後淨利125億 EPS 1.22元業界第一

2019-05-27 14:34

凱基慈善基金會救急加助學金 關懷偏鄉學童

2019-05-27 13:00

端午立蛋求好運 外銀送客戶這顆好彩蛋

2019-05-27 12:59

致力推動都更、危老業務 臺灣企銀今年融資目標100億元

2019-05-27 12:50

罷工免驚 國泰產推最高1.8萬理賠金旅遊不便險

2019-05-27 12:50

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:34

台北權證講座／權證操作 要找對股票標的

2019-05-26 23:41

台北權證講座／郭哲榮：看錯方向 一定要停損

2019-05-26 23:41

台北權證講座／賴憲政：長槍配短刀 創造獲利

2019-05-26 23:41

台北權證講座／藍偉誠：用換檔心法 拉高勝率

2019-05-26 23:41

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

一銀催動綠生活 回響大

2019-05-26 23:10

台銀關懷弱勢 馨愛無限

2019-05-26 23:10

中信CSR奪四獎 最大贏家

2019-05-26 23:09

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

專家教你保／三階段投保 架構防護網

2019-05-26 22:43

保險小百科／變更職業 主動告知

2019-05-26 22:43

企業投保 留意四點

2019-05-26 22:43

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

元大ETF連結基金 開募

2019-05-26 22:13

富邦蔡明忠、蔡明興 股息連續兩年衰退

2019-05-26 01:34

IFRS 17效應...國泰蔡宏圖股利劇減四成

2019-05-26 01:33

台幣止貶回升 守穩31.5

2019-05-25 00:07

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 09:14

五大銀新增房貸 升溫

2019-05-24 02:36

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

張善政批核電重啟 經濟部：狀況外發言令人詫異

2019-05-26 17:22

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

勞動部開支票：蔡總統連任任期 基本工資調升到30K

2019-05-27 12:44

首度以董事長名義發出致股東報告書 嚴陳莉蓮定調裕隆四大戰略

2019-05-26 23:23

經濟解析／楊應超：不管選舉嬴不嬴 郭台銘都嬴了

2019-05-27 10:57

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:45

三星搶華為地盤 新旗艦機Note 10備貨量增二成

2019-05-27 00:04

仁寶、廣達 展現研發實力

2019-05-26 22:16

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

2019-05-26 16:58

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

長榮空服罷工投票破3000人 工會：可望取得罷工權

2019-05-27 13:12

鴻海兌現投資高雄承諾 買1.2萬坪土地生產伺服器

2019-05-27 10:22

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

長榮空服罷工投票遭質疑正當性 勞動部長：沒有問題

2019-05-27 09:44

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

美中貿易戰／醫材股三強 獲利拚新高

2019-05-26 22:59

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

看問題／鈔票換選票…財政爛攤子 全民共業

2019-05-26 23:52

選前送紅包 立院本周拚減稅

2019-05-26 23:15

鴻海：美中貿易戰 公司訂單有增有減

2019-05-26 17:45

新台幣平盤開出

2019-05-27 09:13

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

非自願賣屋 六類適用優稅

2019-05-26 22:29

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

中華電5G服務 將上秀

2019-05-26 22:18

特別獎金爭議 永豐銀工會終止罷工投票

2019-05-26 20:26

陸學名藥商機大 台廠搶先機

2019-05-26 23:00

「金飯碗」出現位移？ 傳產紡織業年終上衝10個月

2019-05-27 10:56

發票中獎轉儲值金 全聯4月底收益近2億元

2019-05-27 09:16

鴻海：訂單有增有減 貿戰影響有限

2019-05-27 00:34

防堵理專亂賣商品 金管會盯上海豚條款

2019-05-26 19:33

要廢印花稅再送減稅紅包 財長否認有選舉因素

2019-05-27 09:58

地理優勢、社群習慣 台灣可作為東亞電商試點

2019-05-27 06:06

美中角力 生醫機會來了

2019-05-26 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top