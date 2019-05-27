一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



財政部為推廣台灣Pay，今年不僅可以綁定信用卡，還可以繳稅，藉此提高簽帳卡數與金額。不過，立委黃國昌爆料，第一銀行竟將台灣Pay綁定信用卡繳稅，納入行員考核目標，沒達標就扣，甚至為了達標，銀行內部群組脅迫員工，讓人質疑，財政部的鼓勵性質變成威脅。

財政部4月邀集八大公股銀行召開「公股事業金融科技研發成果整合平台」信用卡工作小組會議，再度修改綁定信用卡數、繳稅筆數目標。不過，財政部是鼓勵性質，並不會納入考核，也就是說，公股銀行沒達標，考績表也不會被扣分。

不過，黃國昌今（27）日於財政委員會上爆料說，第一銀行新任總經理蔡麗雪竟下達命令，「請大家利用剩餘半個月時間繼續衝刺」、「全行整體達成率45.9%，請大家繼續朝目標努力。」

黃國昌表示，第一銀行也將綁定數，納入內部考核，沒達標就會扣分；甚至還在Line群組公布掛蛋的名單，並指出，「完全沒綁定的不在以上名單，請盡速自己綁定，再沒綁定，明天公布名單」。

對話內容更點名財政部，說是財政部賦予一銀台灣Pay綁定信用卡繳稅款目標筆數極高，需要大家的幫忙。黃國昌質疑說，「到底誰在說謊？」

對於黃國昌的爆料，財政部長蘇建榮答詢時表示，只有鼓勵，沒有考核，各銀行有自行鼓勵的做法，財政部會去了解一銀的做法，一周後答覆。