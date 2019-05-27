凱基慈善基金會救急加助學金 關懷偏鄉學童

2019-05-27 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



在經濟相對弱勢的家庭中，突發狀況所造成的經濟負擔，往往讓弱勢家庭更為措手不及，凱基證券贊助的凱基慈善基金會今（2019）年已提供41個家庭急難救助，其中，半數以上屬於及時關懷個案，讓偏鄉學童除了有助學金可讓學業不中輟，也解決家庭遭遇變故急需救助的燃眉之急，使得凱基給予的關懷能更為全面與及時。

凱基慈善基金會執行弱勢學童助學金計畫時，發現部分家庭發生變故，使得原本經濟就困難的家庭更陷入困境；凱基慈善基金會主動伸出援手，提供「愛，就要及時」馬上關懷急難救助，協助弱勢家庭解決燃眉之急。

每件個案皆有迫切需要援助的狀況，例如，學童與單親爸爸和高齡祖母相依為命，父親車禍驟逝，祖孫倆借貸辦完後事，生活也陷入困境；亦或單親媽媽逃離家暴，帶一對兄弟投靠罹癌外婆，媽媽卻也確診罹癌需化療，一家生計斷炊，靠借貸接濟。凱基慈善基金會提供給這些家庭的急難救助，如及時雨給予溫暖，幫助其渡過最艱難的時刻。