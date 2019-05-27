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凱基慈善基金會救急加助學金 關懷偏鄉學童

2019-05-27 13:00經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

在經濟相對弱勢的家庭中，突發狀況所造成的經濟負擔，往往讓弱勢家庭更為措手不及，凱基證券贊助的凱基慈善基金會今（2019）年已提供41個家庭急難救助，其中，半數以上屬於及時關懷個案，讓偏鄉學童除了有助學金可讓學業不中輟，也解決家庭遭遇變故急需救助的燃眉之急，使得凱基給予的關懷能更為全面與及時。

凱基慈善基金會執行弱勢學童助學金計畫時，發現部分家庭發生變故，使得原本經濟就困難的家庭更陷入困境；凱基慈善基金會主動伸出援手，提供「愛，就要及時」馬上關懷急難救助，協助弱勢家庭解決燃眉之急。

每件個案皆有迫切需要援助的狀況，例如，學童與單親爸爸和高齡祖母相依為命，父親車禍驟逝，祖孫倆借貸辦完後事，生活也陷入困境；亦或單親媽媽逃離家暴，帶一對兄弟投靠罹癌外婆，媽媽卻也確診罹癌需化療，一家生計斷炊，靠借貸接濟。凱基慈善基金會提供給這些家庭的急難救助，如及時雨給予溫暖，幫助其渡過最艱難的時刻。

凱基慈善基金會「愛，從小學起」助學金計畫，目前正進行20198學年度新徵件，徵件地區除之前的新北市、屏東縣之外，今年新增雲林縣。此助學金計劃今年邁入第八年，累計已投入3千多萬元，協助超過千名弱勢學生就學。凱基慈善基金會希望以救急加上助學金更全面的關懷，幫助弱勢學童不受家庭經濟影響，安心受教，厚植自身力量，將來有機會翻轉自己的人生。

凱基慈善基金會針對突遭變故的弱勢學生家庭進行急難救助，協助家庭度過難關，讓學生能...
凱基慈善基金會針對突遭變故的弱勢學生家庭進行急難救助，協助家庭度過難關，讓學生能安心就學。（圖／凱基慈善基金會）
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凱基證弱勢家庭罹癌
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