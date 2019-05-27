罷工免驚 國泰產推最高1.8萬理賠金旅遊不便險

2019-05-27 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



遇航空公司罷工免煩惱，民眾在規畫旅遊行程之餘，也越來越重視保險是否有補償罷工、天氣因素造成旅遊行程變動所產生的額外支出費用。國泰產險推出班機延誤最高理賠1.8萬的旅遊不便險。

國泰產險提醒，民眾仔細挑選各家保險公司的旅遊險內容，在颱風、罷工事故發生時，才能有最完整的保障來彌補旅程取消或額外產生的交通、膳食及住宿等費用。

國泰產險副總經理彭宇鳴表示，近年來一直致力於提供創新商品與服務，旅綜險部分除領先業界率先推出班機延誤快速理賠服務外，即日起針對旅遊不便險內容進行升級，推出班機延誤達3小時即賠付定額保障，而且每3小時加倍賠付，達到延誤9小時以上時，可獲得最高3倍的保障金額。

以全新推出的早鳥豪華型保障內容為例，班機延誤達3小時即定額賠付6,000元，每次最高可獲得18,000元的補償，保險期間最多兩次，出發與回程都有保障。另外針對常有爭議的「何時得到延誤通知」才符合承保範圍。

彭宇鳴也說明只要是投保後才發生班機延誤，並且符合保障標準，不論何時通知，也不須要辦理報到或出境，就可以獲得理賠，是市場上保額最高且範圍最廣（如罷工、天災等）的定額給付型商品。

除了班機延誤保障大升級外，也加入了新的保障項目，例如因罷工、天災等導致取消旅程的訂房、機票或團費等已支出費用的補償，以及班機改搭、返國時行李延誤的保障等項目，以早鳥豪華型為例，旅遊不便險保障項目共多達14項，讓民眾可以一次購足完整保障。

早鳥豪華型須提前7日投保且旅遊平安險保額達300萬以上才可選購，鼓勵民眾提早投保以獲得充分的保障。其他客戶則於出發前一小時、投保200萬以上即可選擇標準型專案（班機延誤每3小時4,000元，單次最高12,000元)，保障內容與額度也相當豐富。