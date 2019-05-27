不動產實價網新功能讓房價膨風？ 內政部：不會啦

2019-05-27 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部日前更新「不動產交易實價查詢服務網」功能，新增「建坪單價計算」選項，提供民眾選擇多種方式計算單價，如今卻遭外界質疑，淨坪揭露資訊更混亂，全台房價瞬間「膨風」。

內政部新增功能包括「主建物單價試算」及「主建物占整體移轉總面積比率」，前者是扣除公設、附屬建物等坪數，且將其面積價格歸零，只算總價除以主建物單價的「淨坪價」；後者則為「淨坪比」，僅計算主建物對總坪數占比。

外界質疑，套用新版試算機制後，「淨坪價」竟較目前實價揭露的房價飆高，「淨坪比」則大幅縮水，將讓數據失真。

內政部指出，「建坪單價計算」的選項，是否包括車位、共同使用部分或附屬建物，主要目的是要讓民眾了解建物的面積組成結構，這樣才能讓價格資訊更清楚，至於不同範圍的單價計算，僅是參考比較的補充訊息，並未涉及何者應計價、何者不應計價的爭論，總價仍然不變，並無價格暴增情事，也不會「膨風」。

內政部表示，一般民眾一生只會購買一、兩次房屋，由於金額龐大，莫不審慎交易，但對房屋的價格形成多半不清楚，因此政府有責任提供更清楚透明的交易資訊。

內政部強調，「不動產交易實價查詢服務網」已經成為民眾不動產交易的重要參考資訊，新增功能前也召開說明會與各界充分討論，未來仍會提供更即時、多元、透明、正確的交易資訊讓民眾參考。