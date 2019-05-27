新台幣平盤開出

2019-05-27 09:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今天早盤以31.520元兌1美元，平盤開出。

新台幣上周五終結連續一周來的貶值，終場以31.520元兌1美元，升值2.7作收；不過由於新台幣上周貶破31.5元心理關卡，周貶2.23角，整體而言貶值幅度不小 。

展望本周，匯銀人士認為，需持續關注中美貿易戰後續發展，以及歐洲政經情勢變化，包括歐洲會議選舉、英國首相梅伊請辭後的演變。