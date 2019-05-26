防堵理專亂賣商品 金管會盯上海豚條款

2019-05-26 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



為保障消費者權益，金管會最近發函給所有金融機構，提出金融機構執行公平待客原則應注意加強事項，希望金融業自行全面檢視並導正，包括是否確實執行「海豚條款」，不能只顧績效、不看風險，讓理專亂賣商品。

金管會日前將近年來涉及公平待客原則的監理關注事項，依「金融服務業公平待客原則」所列九項原則，分類彙整，發函給所有金融業，要各金融機構辦理公平待客的自評作業時，應檢視有無類似情形，並確實檢討相關機制，以有效提升對消費者權益的保障。

其中有關「酬金與業績衡平原則」，也就是俗稱的「海豚條款」，也訂出四大應注意加強事項。

「海豚條款」是希望金融機構提供業務人員酬金，必須跟風險結合，不要像海豚表演一樣，「一跳上來，就給他魚吃」，業務人員一賣商品，就發給高額酬金，完全不顧未來的可能風險。

這四大應注意加強事項，包括第一，對金融商品銷售人員的績效衡量，應將稽核缺失、客戶紛爭、KYC等非財務指標納入考量。

舉例來說，有銀行對理財業務人員年度績效獎金發放，全部以財務指標做為衡量標準，並未依信託公會自律規範辦理，這項規範明訂，涉及財務指標所占權數不得超過考核總權數的六成。

第二，對商品銷售獎勵核給，應注意勿僅以業務人員業績目標達成為計算基礎。

例如有銀行訂的「業務獎金辦法」，只考量業績目標的達成情形，未衡平考量客戶權益、金融商品或服務對公司及客戶可能產生的各項風險。

第三，不應對特定金融商品給予較高獎酬，以維銷售專業性及中立性。

有些保險公司銷售的投資型保單連結的基金標的，對銀行通路的佣酬除依原定佣金率給付外，另有額外加碼獎勵金，作為連結該等特定基金的獎勵，影響銷售行為專業性與中立性，不利消費者權益的維護。

第四，對業務員獎金發放應建立妥適的分批遞延發放方式。

例如，有銀行對理財人員的酬金獎勵是按季發放，有未遞延發放的情形，無法有效避免銷售人員追求短期業績成長，忽略消費者保護與長期業務及獲利穩定性。

還有銀行對業務員獎金發放均採一次全數發放作業方式，未配合未來風險調整後的獲利，建立妥適分批遞延發放作業方式，避免支付酬金後卻蒙受損失的不當情事。

這種一次全數發放作法，也無法遏阻或減少小額信貸及現金卡業務員因業績考量，從代辦公司進件及冒貸案件的發生。