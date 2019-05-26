金管會：地震險有三大附加條款，民眾可視需求加保

2019-05-26 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會表示，住宅地震基本保險制度推動至今，投保率雖上升，但仍有很多屋主未投保，提醒民眾投保以減輕地震造成的損失，除此也有「擴大、超額及輕損」地震保險等附加條款，可供民眾選擇，民眾可視需求加保。

金管會表示，台灣是有感地震發生頻繁的地區之一，921地震發生時，民眾投保住宅地震保險的比率僅0.2%，從保險獲得的理賠甚少，因此，從2002年4月1日起實施住宅地震基本保險制度，到今年3月底止，投保率約34.77%。

投保率雖大幅提升，已帶動社會大眾對地震風險意識的審視，但仍有許多屋主尚未投保，建議民眾投保住宅地震基本保險，以減輕地震災情造成的財產損失。

金管會表示，住宅地震基本保險提供民眾住宅基本的地震保險保障，承保的住宅建築物直接因地震震動、地震引起的火災、爆炸等危險事故，所導致的「全損」損失時，即可獲得保險金額賠償及臨時住宿費用。

目前住宅地震基本保險的保險金額，是以重置成本為基礎，保險金額最高為150萬元，另有臨時住宿費用20萬元；保險費以保險金額150萬元計算，每一保戶每年保費1,350元。

另外，為因應民眾對地震保險產品多元化的需求，產險公司也有提供擴大地震保險（不動產增加保額，動產另行約定）、超額地震保險（不動產增加保額）及輕損地震保險（不動產及動產非全損保障）等附加條款，可供民眾選擇，民眾可視需求加保。