同婚上路銀行相挺 推刷卡房貸524專案

2019-05-26 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



同婚上路以來，造就更多對的愛侶攜手走向人生另一個階段，王道銀行支持人權平等與性別平權，繼2018年領先推出彩虹認同卡之後，為響應同婚專法生效，再推出「524幸福專案」，包括簽帳卡和房貸皆有優惠措施。

王道銀行表示，於即日起至5月31日期間推出「524幸福專案」快閃現金回饋加碼 ，凡於活動期間持王道銀行彩虹認同卡於國內刷卡消費，除了可享既有最高1.1%現金回饋外，再享4.14%現金回饋加碼，加碼部分回饋上限200元，合計最高可獲得5.24%現金回饋。

此外，王道銀行認同卡將再提撥消費者0.2%的刷卡金額，捐贈給台灣同志諮詢熱線協會。

在支持成家方面，即日起至7月31日期間，王道銀行「524幸福專案」亦推出貸款優惠，凡同婚伴侶持喜帖、結婚照、結婚證書或結婚登記文件任一項申辦一般房貸，即享優惠利率1.59%起，且手續費優惠價新台幣2524元，讓同婚伴侶輕鬆成家、實現夢想。

此外，王道銀行彩虹認同卡用戶或同婚伴侶於活動期間申辦個人信貸，手續費也只需優惠價新台幣2524元。