愛Fun第一綠生活 一銀與粉絲同歡

2019-05-26 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



第一銀行文教基金會舉辦的「愛Fun第一 綠生活」，今年正式邁入第四屆，適逢第一銀行120週年，特別以「樂園」概念打造、擴大舉行，結合十組超強卡司與七大特色周邊活動，在大安森林公園打造Plus樂園加強版，豐富精彩的活動吸引上萬民眾熱情參與。

「愛Fun第一 綠生活」樂園加強版由金曲歌后徐佳瑩與人氣天王Bii畢書盡攜手領軍共10組人氣歌手，包括小男孩樂團、黃奕儒、曾沛慈、李千那、「聲林之王」新銳歌手許淨淳、吳東翰、張宸安、林孟辰等人，滿滿的精選歌單，現場輪番開唱，讓熱情粉絲直呼好過癮。

今年在系列活動Cosplay大賽中脫穎而出的得獎者，也受邀參與現場活動，精彩神還原比賽演出片段。

為鼓勵全民響應環保，當天在現場參與LINE的活動指定任務並完成互動問答，即可獲得第一銀行120週年限定貼圖；另外，攜帶廢電池或廢棄光碟片集滿10個，即可免費兌換「酷MA萌便當袋組」一組，現場兌換人潮也是絡繹不絕。