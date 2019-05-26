親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

愛Fun第一綠生活 一銀與粉絲同歡

2019-05-26 12:24經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

第一銀行文教基金會舉辦的「愛Fun第一 綠生活」，今年正式邁入第四屆，適逢第一銀行120週年，特別以「樂園」概念打造、擴大舉行，結合十組超強卡司與七大特色周邊活動，在大安森林公園打造Plus樂園加強版，豐富精彩的活動吸引上萬民眾熱情參與。

「愛Fun第一 綠生活」樂園加強版由金曲歌后徐佳瑩與人氣天王Bii畢書盡攜手領軍共10組人氣歌手，包括小男孩樂團、黃奕儒、曾沛慈、李千那、「聲林之王」新銳歌手許淨淳、吳東翰、張宸安、林孟辰等人，滿滿的精選歌單，現場輪番開唱，讓熱情粉絲直呼好過癮。

今年在系列活動Cosplay大賽中脫穎而出的得獎者，也受邀參與現場活動，精彩神還原比賽演出片段。

為鼓勵全民響應環保，當天在現場參與LINE的活動指定任務並完成互動問答，即可獲得第一銀行120週年限定貼圖；另外，攜帶廢電池或廢棄光碟片集滿10個，即可免費兌換「酷MA萌便當袋組」一組，現場兌換人潮也是絡繹不絕。

一銀推廣綠色環保不遺餘力，活動現場還有多樣風格的「Living Green 綠活市集 」，適合大小朋友一起動動手的繽紛絹印、可回收再生紙、咖啡杯小夜燈、環保玉米條筆筒等「環保再生DIY」課程，百人齊聚分享的輕蔬饗宴「享饗餐桌」，以科技金融為主題的「數位金融體驗」，利用環保再生紙製作的「環保趣味闖關」，與集合卡司堅強的「Green Life草地音樂會」，讓參加者度過好玩好康的周末時光。

第一銀行文教基金會「愛FUN第一 綠生活」嘉年華吸引上萬人參與，畢書盡等知名歌手...
第一銀行文教基金會「愛FUN第一 綠生活」嘉年華吸引上萬人參與，畢書盡等知名歌手與綠粉同樂。圖／第一銀行提供
分享
第一銀行文教基金會舉辦第四屆「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，廖燦昌董事長邀請大眾...
第一銀行文教基金會舉辦第四屆「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，廖燦昌董事長邀請大眾共同響應環保綠生活。圖／第一銀行提供
分享

第一銀行環保大安森林公園
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

台北權證講座／權證操作 要找對股票標的

2019-05-26 23:41

台北權證講座／郭哲榮：看錯方向 一定要停損

2019-05-26 23:41

台北權證講座／賴憲政：長槍配短刀 創造獲利

2019-05-26 23:41

台北權證講座／藍偉誠：用換檔心法 拉高勝率

2019-05-26 23:41

一銀催動綠生活 回響大

2019-05-26 23:10

台銀關懷弱勢 馨愛無限

2019-05-26 23:10

中信CSR奪四獎 最大贏家

2019-05-26 23:09

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

專家教你保／三階段投保 架構防護網

2019-05-26 22:43

保險小百科／變更職業 主動告知

2019-05-26 22:43

企業投保 留意四點

2019-05-26 22:43

元大ETF連結基金 開募

2019-05-26 22:13

富邦蔡明忠、蔡明興 股息連續兩年衰退

2019-05-26 01:34

IFRS 17效應...國泰蔡宏圖股利劇減四成

2019-05-26 01:33

匯市最前線／台幣恐下探31.8

2019-05-26 00:31

歐元反彈？ 美元下半年估轉偏弱

2019-05-25 23:55

台幣止貶回升 守穩31.5

2019-05-25 00:07

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 09:14

五大銀新增房貸 升溫

2019-05-24 02:36

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

兩岸冰凍陸客縮減 但有一條航線卻一枝獨秀

2019-05-26 13:53

張善政批核電重啟 經濟部：狀況外發言令人詫異

2019-05-26 17:22

核二廠2號機大修後再起動 網友：呼叫林義雄

2019-05-26 13:48

川普的推文 逼出台商遷徙潮

2019-05-26 09:49

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

2019-05-26 16:58

賺錢送名車給員工 張訓嘉：我開賓士 你們開BMW

2019-05-25 22:45

油價27日調降 每公升汽油0.1元、柴油0.2元

2019-05-26 12:36

台商鮭魚返鄉 帶動台灣製造轉型生機

2019-05-26 09:43

鴻海：美中貿易戰 公司訂單有增有減

2019-05-26 17:45

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

法國貴族最愛布列塔尼酥餅來台 La trinitain快閃登場

2019-05-26 09:25

特別獎金爭議 永豐銀工會終止罷工投票

2019-05-26 20:26

英葉達老董卓桐華 愛到公園抓寶可夢

2019-05-26 12:48

中華電信新總座郭水義 催生新創事業有術

2019-05-26 12:48

太陽能廠獲利王 安集二階出列 黃國棟育才有成

2019-05-26 12:48

大師論壇／張忠謀、羅默 對談科技與經濟

2019-05-26 02:06

中華電信前進COMPUTEX 首次秀超越1Gbps 5G無線下載

2019-05-26 12:50

防堵理專亂賣商品 金管會盯上海豚條款

2019-05-26 19:33

贏在新南向論壇 周四開講

2019-05-26 02:07

廢印花稅若有短收 蘇揆：中央全額補足

2019-05-26 15:04

金管會：地震險有三大附加條款，民眾可視需求加保

2019-05-26 15:46

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

愛Fun第一綠生活 一銀與粉絲同歡

2019-05-26 12:24

唐鳳訪加國 將宣布啟動研議OGP行動方案

2019-05-26 13:45

三星搶華為地盤 台系鏈進補

2019-05-27 00:04

智擎經營權之爭 總經理葉常菁反駁董事長孫致中

2019-05-26 21:57

同婚上路銀行相挺 推刷卡房貸524專案

2019-05-26 12:50

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

嚴陳莉蓮：裕隆四大戰略定調

2019-05-26 23:23

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

美中貿易戰／醫材股三強 獲利拚新高

2019-05-26 22:59

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

繁榮大高雄論壇／高雄拚經濟 產官把脈

2019-05-26 23:50

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

中華車 打造充電生活圈

2019-05-26 23:20

江耀宗專訪（一）／高鐵開源節流 衝軌道商機

2019-05-26 22:52

台北權證講座／郭哲榮：看錯方向 一定要停損

2019-05-26 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top