愛Fun第一綠生活 一銀與粉絲同歡
第一銀行文教基金會舉辦的「愛Fun第一 綠生活」，今年正式邁入第四屆，適逢第一銀行120週年，特別以「樂園」概念打造、擴大舉行，結合十組超強卡司與七大特色周邊活動，在大安森林公園打造Plus樂園加強版，豐富精彩的活動吸引上萬民眾熱情參與。
「愛Fun第一 綠生活」樂園加強版由金曲歌后徐佳瑩與人氣天王Bii畢書盡攜手領軍共10組人氣歌手，包括小男孩樂團、黃奕儒、曾沛慈、李千那、「聲林之王」新銳歌手許淨淳、吳東翰、張宸安、林孟辰等人，滿滿的精選歌單，現場輪番開唱，讓熱情粉絲直呼好過癮。
今年在系列活動Cosplay大賽中脫穎而出的得獎者，也受邀參與現場活動，精彩神還原比賽演出片段。
為鼓勵全民響應環保，當天在現場參與LINE的活動指定任務並完成互動問答，即可獲得第一銀行120週年限定貼圖；另外，攜帶廢電池或廢棄光碟片集滿10個，即可免費兌換「酷MA萌便當袋組」一組，現場兌換人潮也是絡繹不絕。
一銀推廣綠色環保不遺餘力，活動現場還有多樣風格的「Living Green 綠活市集 」，適合大小朋友一起動動手的繽紛絹印、可回收再生紙、咖啡杯小夜燈、環保玉米條筆筒等「環保再生DIY」課程，百人齊聚分享的輕蔬饗宴「享饗餐桌」，以科技金融為主題的「數位金融體驗」，利用環保再生紙製作的「環保趣味闖關」，與集合卡司堅強的「Green Life草地音樂會」，讓參加者度過好玩好康的周末時光。
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