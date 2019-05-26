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匯市最前線／台幣恐下探31.8

2019-05-26 00:31經濟日報 記者陳美君╱台北報導

新台幣連貶六天，在中央銀行信心喊話後順利止貶，上周五（24日）收31.52元，升值2.7分，總成交量14.15億元。累計上周貶值2.23角，周貶幅為0.71%。

匯銀主管估計，若出口商本周大舉拋匯，新台幣匯率可能會在31.4~31.7元區間盤整，反之，若出口商惜售，加上國際金融市場持續動盪，導致熱錢加速撤出，不排除新台幣仍有下測31.8元的機會。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
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