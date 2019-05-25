顧立雄老實說 還是「當立委最好」

2019-05-25 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



外界好奇，金管會主委顧立雄從律師轉戰金管會主委一路走來的心路歷程。顧立雄笑說，做了30多年律師，從沒換過職業，沒想到2016年一答應轉戰政治圈就換了三個職業，但我還是覺得「當立委最好」。

顧立雄分析，當金管會主委不必如央行總裁一樣必須熟悉總體經濟，但在財務面上必須理解及掌握。

例如保險商品費率的精算，保險商品一推出，合約服務邊際CSM（Contractual Service Margin）不能恢復，白話來說，就是不能賣虧損保單。財務面這塊有術語，但法律人其實也喜歡講術語。

顧立雄認為自己過去法律人的訓練，邏輯訓練很強。當了30多年律師，處理個案累積很多訓練，對現在當主委幫忙很多。他到金管會學習到很多，每一塊都有背後的原理。

顧立雄表示，銀行跟資本市場很不同，保險跟銀行比較接近，保險吸收保費要有回報率，必須做好資產負債配置與投資風險控管；銀行從支付、信貸、匯兌等業務面比較大，保險和銀行都同樣強調穩健經營，在資本適足上的要求有共同之處，這些需要經過學習。

「最後還是一個決定與判斷，」顧立雄說，他的心得是，當主委一定要比專門局處主管「往前踏半步」，不要太大步，也不能走在後面，而且決策要明快。

顧立雄解釋，踏半步的意思是，要開放，但不能太快太多，要讓各局處主管在兼顧專業情況下勇於開放，只往前踏半步可讓專業跟得上開放，畢竟市場穩健最重要。

顧立雄昨天赴「2019台灣科技產業法務經理人協會會員大會暨未來AI發展下的金融科技與法律」研討會上，以「金融創新的應用與展望」進行演講，並應觀眾要求，談及從律師轉任主委的心得感想。