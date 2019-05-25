衝支付 超商六業務擬可刷卡

2019-05-25 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



國內電子化支付發展卡關。去（2018）年底電子化支付占消費比重只有38%，2020年目標52%的政策恐跳票。為此，金管會努力擴大使用場域，擬開放超商六項業務，包括學雜費、瓦斯費、有線電視費、電信費、管理費及外勞仲介費，未來都可接受信用卡支付，金管會下周將送業務會報討論。

所謂「電子化支付」包括行動支付、電子票證、電子支付與信用卡等各種非現金支付工具。金管會主委顧立雄昨（24）日直言，「電子支付消費比重最近幾個月一直卡著上不去，確實遭遇瓶頸」。

為邁向無現金化社會，金管會在2015年末提出「電子化支付比率過半、五年倍增計畫」，希望將國內電子化支付從當時26%大幅提升至2020年底的52%，如今期限只剩一年，去年底比重只有38%。

顧立雄昨日出席「AI發展下的金融科技與法律研討會」時直言，「電子化支付一直卡在那邊；行動支付雖然明顯往上，但金額不大，無法有效拉抬電子化支付比重。」

顧立雄說，國內自動櫃員機ATM太多、偽鈔又少、商家收現金不怕被搶，現金使用方便卻不利電子化支付發展，最近幾個月「卡卡的上不去」，因此，在開放超商可以用信用卡支付政府規費後，未來還打算開放社區管理費等六項業務，只要無防制洗錢疑慮，其他業務也會逐步開放。

對於國內行動支付發展，顧立雄直言，對消費者來說，擴大「使用場域」很重要，愈來愈多店家可以「嗶」，行動支付使用率一定會明顯提升，但最重要是國人使用習慣問題，老一輩的國人還是習慣現金支付，年輕族群接受度較高；像韓國是用稅制優惠方式提供使用誘因，例如對店家提供營業稅減免等。他認為未來只要能擴大使用場域及習慣改變，行動支付還有很大成長空間。

顧立雄強調，金管會已成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，整合相關部會、周邊單位及業者力量，完備基礎環境。