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顧立雄：台灣什麼pay都不賺

2019-05-25 01:32經濟日報 記者葉憶如／台北報導

行動支付成長快速，國人最常使用的「Pay」依序為Line Pay、Apple Pay、街口支付、Google Pay與台灣Pay，不過金管會主委顧立雄昨（24）日坦言，「台灣什麼Pay都不賺錢」，因為達不到規模經濟，加上初期建置成本高，未來還有很大努力空間。

顧立雄昨參加「未來AI發展下的金融科技與法律研討會」時提到，我國金融科技創新應用，包括支付、數位金融服務、智能投顧、區塊鏈跟生物辨識等，其中還是以支付業務為重，去年民眾最常使用的行動支付依序為Line Pay、Apple Pay、街口支付、Google Pay與台灣Pay。但「台灣現在什麼Pay都不賺錢」。

顧立雄說，行動支付很方便，民眾外出吃個飯或吃碗麵，只要「嗶」一下就完成付款，雖然這些「Pay」不賺錢，但都是為客戶的全新支付體驗作準備。

顧立雄會後受訪時說，行動支付需要有一定的建置成本，跟信用卡相比，目前消費金額不足以達成經濟規模，雖然筆數很多，金額成長也很快，但占整體電子化支付比例還是很低，不過行動支付發展是看未來，等到國人消費使用習慣改變，到哪裡都「嗶嗶」，規模自然就能做大。

據金管會提供資料，2017年行動支付交易金額為148億元，2018年成長至478億元，今年前三月已達198億元，比2017年一整年還多，呈快速成長狀態。

行動支付顧立雄
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