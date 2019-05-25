買儲蓄保單 別只看「一高三低」

2019-05-25 01:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



金管會從嚴要求強化壽險業體質監理措施，高儲蓄險被盯上，未來恐在市面上絕跡，投資人是否該搶進末代儲蓄險？保險專家建議，已買儲蓄險的當然就續抱期滿，有了死亡給付門檻後，未來的新儲蓄險保費一定變貴，手頭有餘裕資金的民眾，可趕緊買進現有的儲蓄險。

許多人買儲蓄險都是為了打敗利率只有1%多的定存，但市面上儲蓄險百百種，投資人該怎麼挑？有些專家會建議參考「一高三低」，亦即「IRR內部報酬率高」、「繳費年期低」、「解約費用低」、「附加費用低」。

其中，內部報酬率為保單宣告利率扣除保單費用後，所得的真實年化報酬率，可視為銀行存款利率，IRR愈高收益愈高。

對此，公勝保經體系總監何英翰說，其實這樣的挑法不一定對，各種年紀、不同身份需要的儲蓄險還是不一樣，例如繳費期不一定愈短愈好，繳費期短雖然報酬率高，但能夠累積的金額就少，不適合年輕人。如果是60歲快退休的投資人，就適合用短期、快速累積一筆錢。

何英翰也提醒，購買外幣型儲蓄險還要考慮匯率因素，美元等外幣宣告利率較新台幣高，但最近美元飆升太快，換匯成本高，二個月前民眾只要準備30萬元就可以買到1萬美元美金保單，現在需要花31.5萬元，下個月可能變32萬元，因此應該趁美元低的時候買，匯率因素也要納入考慮。

此外，很多民眾以宣告利率高低做為判斷保單好壞的依據，但宣告利率未包含附加費用率，保險成本及解約費用率在內，無法反應出保單的真實年化報酬率，內部報酬率才是扣除所有保單費用後，所得的真實年化報酬率。

何英翰說，若希望有一點保障或保障比較多的民眾可以挑增額壽險，因為增額可複利增值，保障較還本多一點，同時也要檢視保單是否有附加功能，例如豁免保費、意外事故、大眾運輸三倍給付等，不過「羊毛出在羊身上」，附加功能愈多的儲蓄險，領回的錢就會比較少。

如果是一家之主，挑增額終身險較有保障，若為單身或沒有小孩，可挑浮動利率的利變短年期商品，目前新台幣保單宣告利率約2.8%，美元為3.7%。 儲蓄型保單的各種類型 圖／經濟日報提供 分享 facebook