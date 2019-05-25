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同婚合法了 銀行迎商機

2019-05-25 01:39經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

同婚合法昨（24）日上路，王道銀行昨天率先推出針對同婚族群的房貸與刷卡優惠，其他銀行暫時觀望，但對於同婚族群在財富管理業務的稅務規劃與資產傳承相關理財商機，樂觀以待，八大公股行庫挺政策，則是先強化內部宣導員工同婚權益。

台灣開放同婚登記，銀行迎新客群。 記者曾吉松／攝影
台灣開放同婚登記，銀行迎新客群。 記者曾吉松／攝影
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王道銀行標榜為唯一原生數位銀行，個金客戶年齡層近八成不到40歲，其中，30歲以下更占了近42%，因此王道銀不僅是唯一發行挺同卡片彩虹認同卡的銀行，也在昨天針對同婚族群推「524幸福專案」的限期快閃促銷，提供同婚伴侶申辦房貸利率最低1.59%起，彩虹認同卡國內刷卡現金回饋加碼最高至5.24%，且房貸與信貸的開辦手續費優惠收取2,524元，比原價分別打四二折、三七折。

其他銀行則不若王道銀行積極，對於同婚上路主要關注行員的客戶服務要合法、避免歧視行為爭議，以及作業實務調整。民營銀行主管直言，如果高調推針對同婚族群的行銷方案，可能要擔心會不會有立場反同的客戶反彈，影響業務，王道銀行因為客層年輕，且本就標榜自由與平權，促銷包袱可能相對較輕。

銀行財管業務主管指出，同婚合法重點是同婚伴侶的法定權利比照異性戀夫妻，理論上各項銀行業務推動就依照現行法令套用即可。不過，過去同志族群因為沒有法定婚姻關係，所以在稅務、贈與、資產傳承規劃，沒辦法比照一般夫妻，這部分會因為同婚上路而衍生出新的商機，值得期待。不過，可能還要進一步研究同婚專法與民法的異同，再規劃同婚族群專屬商品。

同婚合法是小英政府重大政策，因此八大公股行庫挺政策，工會或是人資單位也發文提醒員工，同婚的員工也適用既有的請假、結婚、育嬰津貼等。台企銀工會更以「同志結婚白頭偕老，勞動權益不會少」為名發文，兆豐銀則是在勞工教育訓練加入同婚議題，強化性平與多元成家尊重觀念。

同婚合法上路銀行迎新商機與因應 圖／經濟日報提供
同婚合法上路銀行迎新商機與因應 圖／經濟日報提供
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同婚王道銀行
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