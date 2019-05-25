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上市櫃誠信經營 證交所修正守則

2019-05-25 00:28經濟日報 記者趙于萱／台北報導

為實踐聯合國反貪腐公約國際審查研提的結論性意見，同時配合主管機關政風單位推動「提倡私部門企業誠信」政策，臺灣證券交易所昨（24）公告修正「上市上櫃公司誠信經營守則」，並於即日起實施，將作為台股公司反貪腐參考依據。

證交所表示，此次修正參酌主管機關廉政會報決議，國際標準組織公布的ISO 37001企業反賄賂管理機制，綜合評估後頒布「上市上櫃公司誠信經營守則」，有利台股接軌國際，推廣誠信經營。

「上市上櫃公司誠信經營守則」主要訴求上市上櫃公司落實誠信、正直等核心價值，使公司行動更臻完善。

台股證交所聯合國
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