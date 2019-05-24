永豐銀績效獎金分配爭議 勞資協商無共識

2019-05-24 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



永豐銀行工會不滿績效獎金黑箱作業，分配比例及金額不公，今天勞資雙方協商無共識。工會主張，公司應將獎金提撥比例及分配予以法制化，並調降「特別獎金」上繳比例、以昭公信，若下周二（5月28日）前若未達共識、簽定協議內容，將於6月1日依法舉行罷工投票。

長榮空服員罷工投票還在進行中，工會對達到罷工門檻樂觀以對，勞資雙方仍在進行協商，罷工危機未解。同時，另一場罷工危機正在醞釀中，永豐銀行工會已完成各項法定程序，揚言勞資若無共識，6月1日將舉辦罷工投票。

永豐銀行表示，希望基於必須保障客戶權益、必須照顧員工福祉、必須保持企業競爭力、必須維護經營管理權等四項原則，與工會就有助勞資雙方的議題繼續溝通。

永豐工會指出，永豐銀行年度員工績效獎金80%給全體員工，依據考績分配；另外20%則分配給有「特殊貢獻」的員工，稱之為「特別獎金」。但特別獎金的比例及如何分配，公司並無明文規定，標準不一，因人而異。

工會接獲員工檢舉，指特別獎金分配不公、私相授受，因此要求資方應調降特別獎金上繳比例，並將提撥比例及分配明訂辦法，以符公司治理原則。然而，勞資雙方協商數月未果，經台北市政府勞資爭議調解委員會兩次協調會議破裂，工會也向金管會及勞動部陳情。

工會指出，特別獎金存在去向不明、分配不公的爭議，資方卻不願正面回應工會主張，不但未善盡善良管理人的責任，也引發勞資對立。

「我們未要老闆多拿一毛錢出來，」工會強調，只是訴求分配不公、黑箱作業，讓絕大部分基層員工受到不當待遇，過程中從未放棄協商。

永豐銀行則解釋，特別獎金的發放皆經董事會核定，無黑箱作業或不公不義，屬經營管理階層的權限範圍，有助於留才，維持公司競爭力。去年永豐銀行非擔任主管職務的員工平均薪資為109.4萬元，已體現行方照顧員工的本意。

金管會主委顧立雄為此指派副主委張傳章出面協調，今天下午勞資雙方續行協商，資方對工會所提出訴求雖有釋出善意，但具體內容仍待勞資雙方進一步磋商，截至目前尚無共識。

工會表示，已預定6月1日依法進行罷工投票，並經理監事會決議通過，下周二下午五點前雙方若未達共識、簽定協議，工會將關閉協商大門，至投票結果出爐。