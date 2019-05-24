親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

高雄兩百年古厝突遭拆 是文化局怠惰還是不熟法令？

因這個原因！郭台銘：馬英九參訪的國家 我都不會去投資

萬能的超商 金管會將開放六項業務可刷卡

2019-05-24 19:57經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國內電子支付面臨「卡關」？我國去年底電子支付占消費比重只有38%，距離2020目標52%政策恐跳票。金管會主委顧立雄今天在一場演講上直言「最近幾個月一直卡在那邊上不去，確實有一些瓶頸」。金管會為此「努力擴大使用場域」，擬再開放超商六項業務可刷卡，包括公私立學校學雜費、瓦斯費、 有線電視費、 電信費、 管理費及外勞仲介費，未來都可接受民眾刷信用卡支付，且不受2萬元限制，下周金管會將正式送業務會報討論。

為了讓台灣朝向無現金化社會，金管會在2015年末提出「電子化支付比率過半、五年倍增計畫」，希望將國內電子化支付從當時26%、提升至2020年底52%，期限只剩一年，不過金管會統計至去年底比重還只有38.29%。

今天顧立雄出席台灣科技產業法務經理人協會舉行的「AI發展下的金融科技與法律研討會」進行專題演講。他直言「電子化支付一直卡在那邊；行動支付雖然明顯往上，但金額部位不大，也就是說，還無法有效拉抬「電子化支付」比重。

不過顧立雄也說，國內自動櫃員機ATM太多、偽鈔又少、商家收現金不怕被搶，現金使用方便卻不利電子化支付的發展，最近幾個月都卡卡的上不去，因此繼政府規費開放超商可以用信用卡支付後，未來對打算開放社區管理費等六項業務，未來只要較無防制洗錢疑慮的業務，都會逐步慢慢開放。

對於國內行動支付發展，顧立雄直言，對消費者來說，若能夠持續擴大「使用場域」是很重要，有越多店面商家可以「嗶」，行動支付使用率一定會明顯提升，但最重要是國人使用習慣問題，老一輩的國人還是習慣現金支付，年輕族群接受度較高；像韓國是用稅制優惠方式，提供使用誘因，像是對店家提供營業稅減免等。

他認為未來只要能擴大使用場域及習慣改變，行動支付還有很大成長空間。顧立雄強調，金管會已經成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，整合相關部會、周邊單位及業者力量，完備基礎環境。

銀行局事後補充，未來簽訂合約下，將開放超商接受民眾以信用卡支付代收費用。包括6種類型公私立學校學雜費、瓦斯費、 有線電視費、 電信費、 管理費及外勞仲介費，下周將送業務會報討論，近期就會公布實施。

金管會顧立雄行動支付

相關新聞

銀行支持多元成家 刷卡可享5.24%超高現金回饋

2019-05-24 17:53

央行喊話顧好顧滿 台幣31.5區間盤整

2019-05-24 14:45

定期型醫療保險 愈健康回饋愈多

2019-05-24 14:26

「糖友」控糖成功 保費先瘦身

2019-05-24 14:24

工會今赴政院陳情 南山人壽聲明澄清舊系統非最佳方案

2019-05-24 10:46

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 09:14

永豐黃蔭基看下半年股匯市：美元轉弱、台股萬點有守

2019-05-24 02:41

台壽南港C3開發案 動土

2019-05-24 02:39

南港C3 辦公室、會展功能兼具

2019-05-24 02:39

青安成家貸款戶 三年多四成

2019-05-24 02:39

彰銀經營權訴訟 重回原點

2019-05-24 02:39

中租前四月賺50億 增16%

2019-05-24 02:39

永豐金擴增董事席次 機率低

2019-05-24 02:39

保險業界：拉高保障型比重

2019-05-24 02:39

高儲蓄險停售 台壽先響應

2019-05-24 02:39

五大銀新增房貸 升溫

2019-05-24 02:36

央行罕見臉書發文喊話：台幣匯率「安啦」

2019-05-24 00:52

壽險前四月匯損830億

2019-05-24 00:47

台幣連六貶 央行說「安啦」

2019-05-24 00:10

最高院發回更審…彰銀經營權之爭 重回原點

2019-05-24 00:02

永豐金控Q1稅後盈餘創新高 對寶佳來勢洶洶老神在在

2019-05-23 21:16

彰銀訴訟回原點 財政部：即使兩造有契約也應有合理期限

2019-05-23 20:48

日圓換匯飆破0.29 雙幣卡+ATM省很大

2019-05-23 16:50

永豐金：新台幣31.5元已到短線滿足點

2019-05-23 15:26

樂齡大未來論壇／顧立雄：放寬保險業投資 高齡照護

2019-05-21 01:31

熱錢躲流彈 轉進日圓、黃金

2019-05-18 23:45

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

郭台銘恐「晚節不保」？鴻海管理方程式大解密

2019-05-24 02:05

華為衝擊下三不變 台積電自信的三大原因

2019-05-24 11:06

高儲蓄險停售 台壽先響應

2019-05-24 02:39

華為風暴 台系鏈二壞一好

2019-05-24 01:22

長榮航提協商過程全程直播 桃空職工拒絕

2019-05-24 08:41

央行罕見臉書發文喊話：台幣匯率「安啦」

2019-05-24 00:52

亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書 中文作家也能自助出版

2019-05-24 08:49

經濟解析／降低華為風暴風險 台積電這做法很聰明

2019-05-24 16:44

台積續出貨華為 本季財測不變

2019-05-24 01:22

台積：明年啟動5奈米代工

2019-05-24 01:22

中鋼全面調降Q3盤價 熱軋每噸降1000元

2019-05-24 15:44

綠委爆台塑要求爆炸受災員工放棄申報 勞動部：違法

2019-05-24 12:10

五大銀新增房貸 升溫

2019-05-24 02:36

保險業界：拉高保障型比重

2019-05-24 02:39

和碩回台 投資149億元

2019-05-23 23:28

經濟解析／華為禁令...美國影響力從上游貫穿下游

2019-05-24 12:34

長榮臨時想開直播惹怒工會 勞資第四度協商恐生變　

2019-05-24 13:20

風機葉片就是證據 蔡英文：民進黨比國民黨更會建設

2019-05-23 21:25

哪個產業最缺才？ 國發會公布未來3年人才供需報告

2019-05-24 14:08

未來三年需要哪些產業人才？國發會算給你看

2019-05-24 11:04

永豐金控Q1稅後盈餘創新高 對寶佳來勢洶洶老神在在

2019-05-23 21:16

央行喊話顧好顧滿 台幣31.5區間盤整

2019-05-24 14:45

名家觀點／美中從科技戰打到貨幣戰

2019-05-24 02:04

新婚、離婚、分居夫妻 怎麼稅

2019-05-24 02:43

今協商長榮派總座 工會：層級有誠意 但一次定案機會低

2019-05-24 09:59

群創反駁技轉陸廠 董座發布「致35萬股東書」

2019-05-24 01:22

機械業新接訂單大減

2019-05-24 00:47

張忠謀：人工智慧將加深貧富差距

2019-05-24 18:53

一國一中心 醫療新南向報捷

2019-05-24 01:56

彰銀訴訟回原點 財政部：即使兩造有契約也應有合理期限

2019-05-23 20:48

威剛董座陳立白：估2021年記憶體爆發史上最強需求潮

2019-05-24 12:04

長榮總座親上火線：仍希望協商能直播 讓過程公開透明

2019-05-24 17:01

彰銀經營權訴訟 重回原點

2019-05-24 02:39

空服工會稱長榮突襲要求直播 長榮：驚訝與遺憾

2019-05-24 17:35

竹市爭取亞洲矽谷進駐 林智堅鄭文燦攜手發展智慧城市

2019-05-24 11:43

台商回流 電子業生產大爆發

2019-05-24 00:20

全聯回饋消費者 福利大方給

2019-05-24 01:22

工會今赴政院陳情 南山人壽聲明澄清舊系統非最佳方案

2019-05-24 10:46

郭台銘再澄清深超案 要外界去問群創、深超

2019-05-24 17:04

長春集團第二代共治 啟動

2019-05-24 01:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top