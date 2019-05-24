萬能的超商 金管會將開放六項業務可刷卡

2019-05-24 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國內電子支付面臨「卡關」？我國去年底電子支付占消費比重只有38%，距離2020目標52%政策恐跳票。金管會主委顧立雄今天在一場演講上直言「最近幾個月一直卡在那邊上不去，確實有一些瓶頸」。金管會為此「努力擴大使用場域」，擬再開放超商六項業務可刷卡，包括公私立學校學雜費、瓦斯費、 有線電視費、 電信費、 管理費及外勞仲介費，未來都可接受民眾刷信用卡支付，且不受2萬元限制，下周金管會將正式送業務會報討論。

為了讓台灣朝向無現金化社會，金管會在2015年末提出「電子化支付比率過半、五年倍增計畫」，希望將國內電子化支付從當時26%、提升至2020年底52%，期限只剩一年，不過金管會統計至去年底比重還只有38.29%。

今天顧立雄出席台灣科技產業法務經理人協會舉行的「AI發展下的金融科技與法律研討會」進行專題演講。他直言「電子化支付一直卡在那邊；行動支付雖然明顯往上，但金額部位不大，也就是說，還無法有效拉抬「電子化支付」比重。

不過顧立雄也說，國內自動櫃員機ATM太多、偽鈔又少、商家收現金不怕被搶，現金使用方便卻不利電子化支付的發展，最近幾個月都卡卡的上不去，因此繼政府規費開放超商可以用信用卡支付後，未來對打算開放社區管理費等六項業務，未來只要較無防制洗錢疑慮的業務，都會逐步慢慢開放。

對於國內行動支付發展，顧立雄直言，對消費者來說，若能夠持續擴大「使用場域」是很重要，有越多店面商家可以「嗶」，行動支付使用率一定會明顯提升，但最重要是國人使用習慣問題，老一輩的國人還是習慣現金支付，年輕族群接受度較高；像韓國是用稅制優惠方式，提供使用誘因，像是對店家提供營業稅減免等。

他認為未來只要能擴大使用場域及習慣改變，行動支付還有很大成長空間。顧立雄強調，金管會已經成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，整合相關部會、周邊單位及業者力量，完備基礎環境。

銀行局事後補充，未來簽訂合約下，將開放超商接受民眾以信用卡支付代收費用。包括6種類型公私立學校學雜費、瓦斯費、 有線電視費、 電信費、 管理費及外勞仲介費，下周將送業務會報討論，近期就會公布實施。