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達不到規模經濟 顧立雄：台灣什麼pay都不賺錢

2019-05-24 19:54經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

行動支付成長快速！國人最常使用依序為Line Pay、Apple Pay街口支付、Google Pay 與台灣Pay。不過金管會主委顧立雄今天坦言，「台灣什麼Pay都不賺錢！」主要是因為還達不到一定的規模經濟。

金管會主委顧立雄今日下午參加台灣科技產業法務經理人協會舉辦的「未來AI發展下的金融科技與法律研討會」專題演講，他提到我國金融科技創新應用方面，包括支付、數位金融服務、智能投顧、區塊錬跟生物辨識等。其中還是以支付業務為重。行動支付2018年最常使用依序為Line Pay、Apple Pay、街口支付、Google Pay 與台灣Pay。但他話鋒一轉直言「台灣現在什麼Pay都不賺錢」！民眾吃個飯、吃碗麵「嗶」一下就行，雖然不賺都是為未來客戶體驗做準備。

他會後解釋，行動支付某種程度還是需要有一定的建置成本，跟信用卡相比，金額上不足以達一定經濟規模，雖然筆數很多，金額成長也很快，但占整體電子支付的比例還是相當低，這是看未來客戶體驗，未來建置完整後刷卡行動支付用電子形態通知、免去紙本的成本，又能做到主管機關監理上的要求，等到國人消費使用習慣改變，到哪裡都嗶嗶，規模自然會起來。

據金管會提供資料，2017年行動支付交易金額為148億元，2018年行動支付成長至478億元，而今年才前三個月時間，已經達198億元，更比2017年一整年還多，呈現快速成長狀態。行動支付2018年最常使用依序為Line Pay、Apple Pay、街口支付、Google Pay 與台灣Pay。前三大的滲透率高達61.9%。

金管會主委顧立雄。圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。圖／聯合報系資料照片
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行動支付街口支付Apple Pay

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