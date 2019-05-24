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創業超新星│小額轉帳 一指搞定

2019-05-24 17:08經濟日報 記者邱惠恩╱即時報導

台灣商家需要具備一定營業規模才有轉帳與分期付款功能，不過，台灣新創團隊INSTO，看見個體戶、小商家所產生的分期付款商機，研發轉帳App。2018年總交易額突破新台幣1億元，未來，將加入跨境匯款服務，預估交易額將超過1億美元。

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