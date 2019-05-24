未來三年需要哪些產業人才？國發會算給你看

2019-05-24 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



產業人才缺口有多大？根據國發會最新推估，在景氣持平的假設下，5+2暨數位經濟相關產業未來三年均有新增人才需求，其中又以亞洲‧矽谷平均每年新增需求1.2萬人最多；所缺人才以「科學及工程專業人員」居多，至於人才欠缺的主要原因，則為「人才供給不足」。

國發會配合產業發展政策，掌握台灣產業所需核心人力，每年協調各中央目的事業主管機關，辦理未來三年重點產業人才供需調查及推估。

國發會指出，2018年各部會以5+2產業（智慧機械、國防、綠能科技、亞洲‧矽谷、循環經濟、生醫、新農業）及數位經濟相關產業（包括人工智慧應用服務產業與金融產業的金融科技人才）為主軸，再加上其他重點產業，共計辦理30項產業。

根據調查，5+2暨數位經濟相關產業，有關未來三年平均每年新增需求，於景氣持平假設下，各產業均有新增人才需求，但人數多寡受各產業涵蓋範圍大小不一，以及所需專業人力不同而有差異。

其中，平均每年新增需求以亞洲‧矽谷最高，計約1.2萬人；智慧機械產業次之，計9,000人；生醫產業位居第三，平均每年新增需求約3,000人。另外，國防、新農業、人工智慧應用服務、循環經濟、綠能科技產業等，每年新增需求也都超過1,000人。

國發會指出，所缺人才以科學及工程專業人員居多，占31.2%，其次為資訊及通訊專業人員，占22.8%；至於人才欠缺的主要原因，則以「人才供給不足」占比34.4%最高，其次為「在職人員技能不符」，占22.8%。

欠缺人才的學歷、年資及專業背景方面，有超過九成的職缺要求具備至少大專以上學歷，且過半數要求至少二年以上的工作經驗；專業背景則以工程及工程業（36.3%）及資訊通訊科技（21.9%）等學門為主。

欠缺人才的招募情形方面，招募困難的職類主要為工業及生產工程師，占14.7%，軟體開發及程式設計師次之，占9.3%；至於海外攬才，則以軟體開發及程式設計師需求最大，占17.5%。