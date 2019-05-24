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工會今赴政院陳情 南山人壽聲明澄清舊系統非最佳方案

2019-05-24 10:46經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

南山人壽電腦新系統頻出包，金管會主委顧立雄協調下要求南山人壽要在6月底讓新系統完善不再出包，但是南山工會無法接受，今（24）日號召400名保戶赴行政院陳情向院長蘇貞昌請願，提出包括恢復新舊電腦系統並行，還有需有人對此事負責，請金管會及時懲處等二項訴求。

今早南山人壽公司發出聲明表示，對於新、舊系統轉換產生的問題及造成的困擾，南山人壽致上最深的歉意，但經諮詢各方專家意見，審慎評估後認為恢復舊系統並非最佳方案。重申將透過三項改善方案，儘速讓新系統穩定運行。

南山人壽聲明指出，隨著金融科技發展迅速，既有舊系統已無法因應未來營運成長需求，為提升企業競爭力及營運效能，南山人壽啟動境界成就計畫。

在整合的作業平台下，連貫保險各階段的作業流程與管理系統，不僅是系統升級方案，更是南山人壽全面性的企業轉型計畫，以奠定永續經營的成長優勢。

同時南山人壽也表示，舊系統是以個別保單為基礎進行運作，新系統則是從保戶角度出發，以保戶人生各階段整體保障面向來規劃，因此新、舊系統之設計邏輯截然不同；同時，新系統可優化財務流程效率，提高資訊透明度與及時性，以提前因應未來實施的國際會計制度IFRS17。

在新、舊系統規劃架構及作業流程截然不同、以及因應國際會計制度IFRS17接軌之情況下，經諮詢各方專家意見，審慎評估後認為恢復舊系統並非最佳方案。

南山人壽說，由於新系統將南山人壽55年來累積的複雜資訊系統架構，且累積的保單資料量有上億筆之多，在在都是計畫推動的重要挑戰。

對於新、舊系統轉換造成部分保戶的不便及困擾，南山人壽在保障保戶權益及各項服務不受影響的前提下，採取各項配套措施並全力優化系統服務，目前主要服務項目中，包括核保、理賠效率皆已恢復新系統上線前的服務水準，六月底前契變、收費等亦將恢復服務效能，以提供保戶更快速、便利的服務。

最後南山人壽再度聲明，南山人壽將持續投注資源透過以下三項改善方案，讓新系統穩定運行：第一、成立保資品控小組，檢核保單系統資料的正確性；第二、引進公正第三方專家，設置全方位的檢核機制，及早發現潛在問題盡速處理；第三、擴充硬體設備，提升系統效能，以充分展現系統優勢。

對於新、舊系統轉換產生的問題及造成的困擾，南山人壽致上最深的歉意，南山人壽全體內勤及業務人員將竭盡全力協助保戶，保障保戶權益不受影響。

南山人壽金管會

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