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薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

台幣連六貶 央行說「安啦」

2019-05-24 00:10聯合報 文／陳美君

記者陳正興／攝影
記者陳正興／攝影
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熱錢持續賣股匯出，新台幣匯率連六貶，昨天終場貶值一點七分、收三十一點五四七元，為兩年四個月新低。中央銀行昨晚罕見在臉書粉絲團上發文，強調相對亞幣，新台幣匯率並未大幅貶值，請大家「安啦」，臉書也成為央行信心喊話的新管道。

台幣匯率熱錢央行

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