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永豐金控Q1稅後盈餘創新高 對寶佳來勢洶洶老神在在

2019-05-23 21:16聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

永豐金控今天召開2019年度第一季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於手續費淨收益持續穩定成長，第一季淨收益達30.67億元，創單季歷史新高，帶動永豐金控今年第一季稅後盈餘37.2億元，較去年同期大幅成長41%，創新高。

永豐金控今年的6月14日將舉行股東常會，大股東寶佳集團提出書面提案，希望將永豐金控董事席次可提高至9至15席，以爭取董事席次。

朱士廷表示，目前寶佳集團對永豐持股比重約6%，依規定，股東只要持股超過1%，就可以具有提案權，提案是寶佳的權益；不過，從實際層面來看，這項提案要在股東會通過，有一定的門檻，能過關的機率，坦白說，非常的低。

朱士廷解釋，調整董事席次需要「特別決議」通過，依規定要3分之2出席、且獲2分之1同意。一般來說，永豐金控股東會出席率為8成，也就是說，寶佳至少要在股東會拿下4成的贊成票，「相當困難」。

在各子公司表現方面，永豐銀行第一季稅後盈餘30.87億元，較上季大幅成長59%，較去年同期成長45%。

永豐銀行總經理莊銘福表示，財富管理與放款手續費收入第一季表現亮眼，其中財富管理業務受惠整體市場不確定性暫時趨緩、投資信心回升，信託理財業績成長顯著；在放款金額較去年同期大幅成長14.4%下，放款手續費較去年大幅成長93%。

永豐金證券第一季稅後盈餘4.02億元，較去年同期成長33%，由第四季轉虧為盈。其中經紀業務手續費收入受到營業天數減少的影響出現下滑，但財富管理及複委託業務仍出現雙位數穩定成長，分別較上季成長32%及24%。

永豐金董事會已於日前通過2018年度股利全數配發現金，每股現金股息為0.636元，將提請6月14日股東會通過，以5月22日收盤價12.05元估算，現金殖利率5.3%，優於同業。

永豐金控股東會

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