京城銀十大股東名單 首見挪威主權基金

2019-05-23 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



京城銀行（2809）今天正式公布今年股東會最後過戶日、4月26日止的十大股東名單，主權基金挪威央行以持股1.8萬餘張、持股比1.61%，位列第十大股東，這也是京城銀首次有外國主權基金大買擠進十大主要股東榜內。

京城銀過去十大股東名單，幾乎都是兩大股東京城建設集團與京城銀董事長戴誠志家族，罕見其他外部機構法人。只有2010年辦理15億元私募現增可轉債隔年轉換普通股，使參與私募的投資銀行教父、前高盛亞洲副總裁宋學仁進入十大股東，近年有三商美邦人壽、富達基金等機構法人入列。

東南亞與歐洲、中東油國等主權基金前幾年開始的投資台股熱，在金融股中主要著墨金控公司。不過，京城銀以區隔市場的經營策略，以及高度的財務透明度，法人關注度仍相當高，法人表示，主權基金投資審慎，通常對公司基本面與體質相當注重，並非短線操作，研判可能與京城銀獲利與股息穩健有關。

至於京城建設董事長蔡天贊夫妻與戴誠志，持股近一年都沒有增減，只是因為今年3月京城銀曾註銷股本減資，計算持股比率的分母變小，才使蔡天贊夫妻、戴誠志等人持股比率有微小提升。

十大股東中，除了新進榜的挪威央行，其他九大股東持股有變動的只有蔡天贊家人擔任董監的新銳投資，近一年來增加了2,400多張持股，以及最大單一股東三商美邦人壽有略微減碼約1,300張，其他主要股東持股均無增減。