股匯雙殺、新台幣匯率連六貶 央行發臉書要大家「安啦」

2019-05-23 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



熱錢連續賣股匯出，新台幣匯率貶勢煞不住，23）日連六貶，終場貶值1.7分、收31.547元，為兩年四個月新低，總成交量12.875億美元。為安撫軍心，中央銀行昨晚罕見在粉絲團上發文談匯率，強調最近新台幣匯率並未大幅貶值，請大家「安啦」，被視為央行對市場信心喊話的全新管道。

央行昨晚以「最近新台幣有大幅貶值嗎？」為題發文表示，「本（5）月5日美國總統川普突然變臉，宣布調高中國大陸進口商品關稅，導致新台幣及亞洲貨幣（日圓與泰銖除外）對美元貶值，但新台幣並沒有大幅貶值啦！」

央行指出，昨日與3日比較，新台幣匯率貶值2.03%，人民幣與韓元分別貶值2.58%及1.61%，另外，從2017年底以來，新台幣貶值5.39%，貶幅也小於澳幣、韓元、印尼盾及人民幣。

央行表示，新台幣對美元匯率波動度一向小於日圓、韓元等主要貨幣，對我國企業對外報價與經營，以及民眾赴海外旅遊或投資需要買賣外匯都有好處。

央行還附上圖表指出，新台幣匯率波動度僅1.47%，低於星元的3.29%、韓元的5.62%，以及日圓的6.61%。

央行出面信心喊話，主要是台北股匯市每況愈下，台股昨日大跌148.85點，其中外資賣超110.24億元，已連續12天賣超，合計賣超1,138.79億元。資深匯銀主管說，外資賣股後持續匯出，使股匯市雙雙收黑，不過匯出規模已較前幾日縮小。

匯銀主管指出，近期韓國與台灣央行均對匯率表示關切，再加上短期內貶幅已深，新台幣等亞洲貨幣的跌勢有可能會稍作休息，新台幣匯率很可能會在31.4~31.8元區間震盪整理。

央行昨日在粉絲團上強調，新台幣匯率原則上由匯市供需決定，不過若有短期資金大量進出，導致匯率過度波動或失序變動，央行會基於職責進場把外匯市場秩序「顧好顧滿」，請大家「安啦」。