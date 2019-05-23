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匯損壓力小了 壽險業外匯準備金水位創新高

2019-05-23 18:55經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會今（23）日公布保險業最新匯兌情況，因避險成本居高不下，匯損持續擴大，但新台幣貶值等因素，使得外匯價格變動準備金上升至699億元，近七百億元水位創近幾年來新高，顯示壽險業已做足因應匯損準備。

金管會今天公布整體壽險業4月單月匯兌損失201億元，略少於3月的218億元，今年以來累積到4月底止，壽險業匯損830億元。

金管會資料顯示，今年累計前4月壽險公司匯兌利益雖有667億元，但是避險成本高達1,358億元，動用139億元外匯價格準備金後，今年累計匯損仍高達830億元，比去年同期累計匯損687億元高。

值得注意的是，今年到4月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額已達699億元，創近幾年來新高水位。

業者表示，外匯價格變動準備金餘額的上升的可能原因，包括新台幣貶值、業者避險操作得宜，使得匯兌利益增加，動用準備金因應匯損金額變少；為因應可能匯兌，業者也提了不少準備金等。

去年同期匯兌利益還是負的544億元，今年已轉為正667億元，就跟新台幣貶值有關。

外匯價格變動準備金水位的上升，也代表壽險業者為因應國外投資匯兌風險，已做足準備，以免又讓匯損吃掉大部分獲利。

壽險業新台幣

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