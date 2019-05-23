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全聯PX-Pay綁富邦J卡 回饋最高達30%

2019-05-23 18:54經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台北富邦銀行刷進全聯福利中心970家據點，同時新推出PX-Pay錢包綁定富邦J卡首刷再加碼送100元刷卡金，以全聯福利點10點可抵1元現金換算，J卡總計最高達30%回饋。

即日起，富邦卡友只要下載全聯PX-Pay app、綁定富邦信用卡或富邦簽帳金融卡，至全台970多個全聯據點皆可用手機秒付。自5月24日至7月25日首刷滿新台幣500元就送500點福利點外，綁定富邦J卡首刷再加碼送100元刷卡金。同時「富邦卡天天滿額送」優惠，單筆消費滿新台幣300元送200點福利點，超優回饋J大歡喜。

據北富銀大數據分析顯示卡友使用電子錢包支付以25~35歲的使用者居多，男女各半，2018年消費卡數有15%成長，在消費筆數簽帳金額也有超過二成以上的成長。

使用通路上以高頻剛需的通路使用較頻繁，如超市賣場、交通運輸、餐飲、百貨等，且該客群其剪卡率較低，平均簽帳金額表現也優於整體信用卡客戶18%，顯示行動支付有助於鞏固並持續增加既有客戶黏著度，未來隨著行動支付的應用範圍愈來愈廣泛，使用者、使用場域可望不斷擴增。

北富銀表示，為響應金管會「電子支付率五年倍增計畫」以及推動「金融即生活、生活即金融」的理念，北富銀各項金融服務已全面走向在地生活化及致力提供多元的支付場景，此次再加入連鎖超市-全聯，讓行動支付服務更完善、更便利。未來，北富銀將持續創新，推動行動支付的普及，建構更完整的行動支付生態圈，讓客戶享有安全便利的數位金融生活。

台北富邦銀行全聯行動支付

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