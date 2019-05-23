玉山商務御璽卡 推加油5%現金回饋、每月上限1000元

2019-05-23 16:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



玉山信用卡致力打造精緻體驗旅程，玉山商務御璽卡是專為提供商務差旅顧客優質服務所設計的信用卡，今年新升級多樣心禮遇優惠活動，加油不限金額可享有5%現金回饋，每月回饋上限1,000元，新戶首刷滿額，加碼提供兩趟機場接送，讓玉山卡友享有更便利及貼心的服務。

持有玉山商務御璽卡除享有機場接送380元之優惠禮遇，還能免費使用多國機場貴賓室，另外國內消費滿額享指定通路5%現金回饋，包含旅遊、交通、免稅店(每期回饋上限300元，詳細通路內容請見官網)，國外刷卡消費再享紅利點數3倍回饋。5月1日起國內加油優惠升級，不限金額加油享有5%回饋(最高回饋1,000元)，消費滿額再享天天2小時免費市區停車。

為讓更多消費者體驗玉山商務御璽卡心禮遇新升級，即日起至2019年12月31日止，新戶申辦玉山商務御璽卡，核卡後45天內新增一般消費累積達5,000元贈24吋行李箱，5月1日至9月30日凡新戶申辦玉山商務御璽卡再加碼享機場接送來回各一趟；同時推出好友揪好康活動，被推薦人達首刷門檻後，推薦人即可享500元加油金。

玉山商務御璽卡提供商務顧客獨享國內外多重差旅刷卡優惠，包含高額國內加油現金回饋與新戶享免費機場接送服務，對於商務客較常使用的各項權益，如機場周邊停車、道路救援及旅遊平安險等權益也一應俱全，無論洽公出差或國內外旅行都能盡享愉悅體驗。