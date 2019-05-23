2019國泰全台夏日捐血起跑 逾300場次大串連目標5萬袋

2019-05-23 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



每年夏季總會面臨血荒問題，為了加強募集充足血源，國泰慈善基金會5月起在全台灣北、中、南各地發起超過300場捐血活動大串連，預估募得5萬袋熱血，國泰人壽總經理劉上旗為響應捐血活動，在台北總公司場與國泰志工們一起號召同仁、保戶與民眾加入行列。請大家多來捐血，讓最需要的病患得以有及時的救援，幫助更多寶貴生命。

國泰慈善基金會今（23）日在台北總公司場捐血活動對外宣佈夏日捐血活動起跑，為每年的夏季血荒籌備充足血源，今年從5月初至9月底止，於20個縣市舉辦捐血接力活動。希望大家伸出援手，用熱血溫暖別人，做個快樂的捐血人。而台灣血液基金會執行長魏昇堂親自頒贈感謝狀給國泰人壽總經理劉上旗，感謝狀中記載了舉辦捐血20年並突破30萬袋事蹟，今年並特別出動國泰人壽形象大使-樹寶合力宣傳捐血，以增加公益趣味好感度！

國泰人壽總經理劉上旗表示， 國泰長期推動捐血已內化成公司文化，更成為逾3.2萬名員工的DNA，「同仁歡喜捐、長期做」，希望帶起示範效益，解決血荒問題。

年年推廣「捐血一袋，救人一命」，國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會與台灣血液基金會持續第20年合作，舉辦全台捐血活動，各場次皆提供捐血者精美紀念品。

2018年共募集48,699袋熱血創新高，今年再次於台北捐血中心舉行的捐血績優表揚大會中，獲頒衛福部「捐血績優企業」獎狀。

年度國泰全台捐血活動逾300場為歷年之最，同時，國泰各地志工，無不卯足「創意」、與「超強人脈」，把捐血活動執行到活像業務比拚一般全體總動員，如北部區國泰志工，在捐血禮品發揮創意，結合支持在地農業心意，購買台農57號地瓜，只要民眾捐一袋血就享受『一個行動、二份愛心』加碼送；桃園區國泰志工發揮「超強人脈」與里長合作，讓捐血變成社區大事，讓捐血公益更有感。