台幣貶、油電雙漲惡夢又來了？ 專家說關鍵是這件事

2019-05-23 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



財經專家表示，選舉將近，新台幣貶值「應該不會影響到」油價和電價。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新台幣貶值加劇，新台幣跌跌不休，進口物價受到不利影響，油價首當其衝，另外台電成本也會上升，油電雙漲惡夢又要來了嗎？財經專家表示，由於選舉快到了，針對油價和電價，新台幣貶值「應該不會影響到 」。

美中貿易戰升級，美國封殺華為效應擴大，台股成為外資提款機，持續賣超台股 ，統計自5月6日以來，外資13個交易日狂賣台股高達1,166.5億元，台股今日早盤大跌逾百點，新台幣則是以31.540元兌1美元，貶值1分開出。

新台幣開盤之後持續下探，盤中一度觸及31.580元，貶幅達5分；匯銀主管表示，今日上午匯市仍是一面倒，外資持續買買元，進口商也跟進，新台幣表現弱勢，但後續出口商逢高出脫美元，新台幣午盤以31.520元兌1美元，升值1分暫收。

過去一個月來韓元重貶逾4%，成為今年以來表現最糟的亞幣，南韓當局22日傳出將召開緊急會議，討論匯市遭扭曲的情況，試圖推出阻貶韓元的強力措施。韓元阻貶，新台幣是否跟進？

貿易戰不停，貶風不息，美國最後3,000億美元提高關稅商品牽涉東亞國家，韓、台、中供應鏈，外資為防風險撤離這地區金融市場，造成亞幣都呈現弱勢。

韓國外債高通常都是被放空的對象，韓國在1998年和2008年都曾面臨破產危機，韓元再貶恐將引發另一波金融危機，新台幣通常跟著韓元連動，所以日圓除外的亞幣都會一起升貶，但說跟進太沈重，因為要考慮的不只是韓元。

央行對於匯率一貫的說法是「維持動態穩定」，匯銀主管表示，與韓國相較台灣較無外債風險，新台幣也貶了不少，對出口廠商會有一定幫助；這一波新台幣貶值速度確實有點快，31.500元心理關卡貶破後，接下來可能先看到31.800元，並持續往32元整數關卡挺進。