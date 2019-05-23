金管會斬高儲蓄保單 台灣人壽類定存商品將分年下架

2019-05-23 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



金管會從嚴要求強化壽險業體質監理措施，高儲蓄險被盯上。台灣人壽總經理莊中慶今（23）日指出，保險局在意的國內高IRR（類定存）商品，台灣人壽將會分年下架，來IRR商品會慢慢從商品架消失掉。

IRR 指的是投報率，只要是類定存的儲蓄金融產品，常用IRR互相比較。

莊中慶表示，IRR商品目前占整體新契約保費大宗，代表消費者仍有需求，但相關商品會慢慢從商品架消失掉，現在台灣人壽已經停售躉繳型或六年期以下商品，餘下的美元保單基於沒有匯差以及叫好利差益關係，假設壽險公司都停賣外幣保單，停了會有保費懸崖問題。

莊中慶表示，未來IRR商品會慢慢從商品架消失掉，估計需要一年的時間調整，但就會犧牲到保費規模。

但莊中慶強調，台灣人壽已經在2018年啟動五年轉型計畫，提升公司財富健康度與保險健康度，今年4月獲得母金控中信金增資100億元，淨值資產比已經超過5％，未來會朝健康方向前進。

莊中慶今日出席台灣人壽南港C3開發案動土，會後受訪指出，增資原因是要避免去年底匯率波動事件再次發生，而衝擊淨值，提前在安穩時間利用增資讓金控體質轉佳，假設今年底再遇到股匯債波動，才能維持健康淨值。

至於金管會要求的五大改革方向，包括引導保險業多銷售保障型以及利率敏改度低的保單，例如單純死亡險、健康險、長照、實務給付保單等，未來要達到新契約保費的60％，以回歸保險本質。

莊中慶對此指出，台灣人壽早在去年7月就停掉躉繳型新台幣儲蓄險，意識到新的會計準則來臨衝擊轉型，今年第1季雖然因為與銀行合約關係、但銷售金額也不多，期繳型貼近50％，目前健康險占新契約保費比重已達3％、高於市場平均，躉繳型契約保費雖然下滑，但保費規模因銷售投資型商品而仍保持。

莊中慶表示，現在台灣人壽訂定了五年計畫，未來是看商品健康度，儲蓄險部分，大約還有四年時間可以調整，目前保單資金成本約3.6％，沒有很高，加上台灣人壽背後有母金控支持，假設明年要實施，對台灣人壽衝擊應該不會那麼大。